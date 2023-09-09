عرض خاص لفيلم "فوي فوي فوي" قبل طرحه بدور العرض

تنظم الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “فوي فوي فوي” عرضا خاصا للعمل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر الجاري بإحدى دور العرض السينمائي في مدينة السادس من أكتوبر.

ويشهد العرض الخاص للفيلم حضور أبطاله وعدد كبير من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

على أن تقام السجادة الحمراء للفيلم في تمام الساعة السادسة مساء.

وبدأ أبطال فيلم “فوي فوي فوي” في الترويج للعمل عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم 10 بوسترات دعائية منفردة لأبطاله في إطار الحملة الترويجية للفيلم.

ومن المقرر عرض فيلم "فوي فوي فوي" بدور العرض السينمائي في مصر يوم 13 سبتمبر، وكان الفيلم قد تم تأجيل عرضه منذ يوم 31 أغسطس الماضي، وتدور أحداثه ضمن دراما كوميديا سوداء.

قصة فيلم فوي فوي فوي

تدور قصة فيلم "فوي فوي فوي" حول حسن، حارس الأمن، وهو الفنان محمد فراج، الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، كما يسعى للسفر خارج مصر عبر الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين، والقصة مستوحاة من قصة حقيقية.

ويشارك بطل العمل مع فريق كرة القدم في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه ضعيف البصر، كما يلتقي خلال رحلته بالعديد من الشخصيات مثل صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن الفريق.

وأطلقت الشركة المنتجة للفيلم الأغنية الرسمية له بصوت ويجز ويخرجها عمر هلال، وتحمل اسم "حلوة منك"، ومن المقرر طرح الفيلم بدور السينما المصرية ابتداءً من 13 سبتمبر، و21 سبتمبر في باقي الدول العربية.

أما أغنية "حلوة منك" فتم تصويرها بالأبيض والأسود وبكلمات يغنيها ويجز، ويبدو أنها تعبر عن قصة فيلم "فوي فوي فوي"، مجسدة الرغبة في الانطلاق نحو حياة جديدة وتحقيق الأحلام، وبجانب ويجز الذي يظهر محلقاً فوق مدينة مليئة بالبنايات وحوله آخرون محلقون من خلفه، نرى مقاطع من الفيلم مع كل عبارة تشير إلى معناها، حتى نتفاجأ بظهور محمد فراج الذي يؤدي دور الشخصية الرئيسية في الفيلم محلقاً في السماء معهم.

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، حول "حسن" حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم به على وجه الخصوص، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

“ڤوي ڤوي ڤوي” من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.