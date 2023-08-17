الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالأرقام.. اشتعال سباق إيرادات أفلام الصيف في دور العرض أمس

العميل صفر
العميل صفر

حالة رواج كبيرة تشهدها أروقة دور العرض السينمائي هذه الفترة، خاصة بعد طرح أكثر من عمل خلال اليومين السابقين، لتشتعل المنافسة على صدارة الإيرادات.

وحل في المركز الأول بإيرادات أمس فيلم “العميل صفر”، بأول أيامه عرضه، متصدرًا صدارة الترتيب بـ802,002 ألف جنية مقتربًا من المليون الأول، وحل ثانيًا فيلم “وش في وش” بإيراد وصل إلى 507,085 ألف جنيه.

فيلم “العميل صفر” بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

أما فيلم “وش في وش” من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

وحل فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي في المركز الثالث في سباق الأعمال التي طرحت في موسم الصيف الجاري، حيث حصد 245,903 ألف جنيه.

“مرعي البريمو” فكرة سينمائية وإنتاج وبطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، علاء مرسي، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، محسن منصور، علاء زينهم، نانسى صالح، إنجي على، أحمد سلطان، مارك حجار، كريم مغاوري، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، مدير تصوير أحمد يوسف، ستايلست مونيا فتح الباب، موسيقي تصويرية خالد حماد.

وحقق فيلم “5 جولات” إيرادات وصلت إلى 63,214  ليأتي في المركز الرابع، وبعده يحل فيلم “البطة الصفرا” الذي حصد إيراد وصل إلى 35,395 ألف جنيه.

فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

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