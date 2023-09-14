مهمة انتحارية.. طرح الإعلان الرسمى لفيلم حسن المصرى (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة، الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري والمقرر عرضه يوم الأربعاء 4 أكتوبر المقبل، في دور العرض المصرية ودول الخليج.

واستعرض الإعلان الرسمي لفيلم “حسن المصري” الكثير من تفاصيل العمل، حيث كشف عن مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقتٍ مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرّب، وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعّل المهمة أكثر خطورة.

قصة فيلم حسن المصري

ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

أبطال فيلم حسن المصري

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

https://fb.watch/n2LEMlt1GX/?mibextid=4slp1c