إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم

أطلقت شركة أفلام مصر العالمية، اليوم، الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري المقرر إطلاقه قريبًا في دور العرض السينمائي.

وجمع الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري بين الدراما والأكشن، ليكشف عن انفجار سيارة وإصابة حسن المصري في أذنه، بجانب مشاهد درامية يشوبها الغموض حول علاقته بشخصيات الفيلم.

ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

يقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

https://fb.watch/mh_7I-_hLZ/?mibextid=qC1gEa