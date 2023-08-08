الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم

أحمد حاتم
أحمد حاتم

أطلقت شركة أفلام مصر العالمية، اليوم، الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري المقرر إطلاقه قريبًا في دور العرض السينمائي.

وجمع الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري بين الدراما والأكشن، ليكشف عن انفجار سيارة وإصابة حسن المصري في أذنه، بجانب مشاهد درامية يشوبها الغموض حول علاقته بشخصيات الفيلم.

ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

يقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

https://fb.watch/mh_7I-_hLZ/?mibextid=qC1gEa

7666f473-f42f-410b-914c-07af9dc8ceaf
7666f473-f42f-410b-914c-07af9dc8ceaf
الإعلان التشويقي العرض السينمائي العرض السينمائية بدور العرض السينمائي دور العرض السينمائي شركة أفلام مصر العالمية سيناريو وحوار فريال يوسف

الأكثر قراءة

هبوط حاد بالدورة الدموية.. والنيابة تستمع لأقوال محتجزين فى وفاة مسجون بقسم دار السلام

ضبط قائد "ميكروباص" أوقف حركة المرور فى منطقة التجمع

جهاز حدائق أكتوبر يعلن خبرا سارا لسكان المدينة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

"بسبب مرات عمه".. أب يُعري ابنه ويعذبه حتى الموت في أوسيم

ارتفاع حالات الغرق.. إنقاذ شخصين وغرق 2 آخرين بالساحل الشمالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال