السبت.. عودة لميس الحديدي لتقديم برنامجها "كلمة أخيرة"

تعود الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي، لتقديم برنامجها اليومي " كلمة أخيرة " اعتبارا من السبت المقبل ١٦ سبتمبر على شاشة ON على الهواء مباشرة في التاسعة والنصف مساء، وذلك بعد انقضاء إجازتها السنوية.

تفاصيل برنامج كلمة أخيرة

" كلمة أخيرة " برنامج توك شو قدمته لميس الحديدي على مدار الثلاث سنوات الماضية من السبت إلى الثلاثاء ، حيث يناقش كافة الملفات والقضايا المهمة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وفنيا ورياضيا، وكل ما يشغل الرأي العام، من خلال وجهات نظر مختلفة عبر اراء المتخصصين في كافة المجالات.

إجازة لميس الحديدي الصيفية

كانت قد نشرت لميس الحديدي، صورها من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وظهرت بأكثر من لقطة مُبهجة، من احد المناطق الساحلية، وعلقت «الحديدي» على الصور قائلة: «وخلص الصيف بسرعة كده».

وشهد البرنامج خلال الفترة الماضية عرض مجموعة من أبرز حلقات البرنامج، مثل حلقة فريق واما، وحلقة الفنانة درة والموسيقار هشام نزيه، وحلقة الفنانة وفاء عامر، وغيرها من الحلقات.

برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي برنامج توك شو يناقش الشأن الجاري ويستضيف صناع الأحداث في كل المجالات، البرنامج يعرض من السبت إلى الثلاثاء الساعة 9 مساءً فقط على شاشة #ON .