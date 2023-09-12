أحمد السبكى: الشركة المتحدة حمت صناعة الدراما المصرية وطورت من آلياتها

قدم المنتج أحمد السبكي الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أن الشركة قدمت كل الدعم لصناعة الدراما خلال الأعوام الماضية.

وعبر السبكي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، امتنانه للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاهتمامها الشديد بتطوير الدراما المصرية، والحرص على تدشين اتحاد خاص للمنتجين المصريين ويجمعهم على طاولة واحدة.

وأكد أن الشركة المتحدة أظهرت احترامًا شديدا لكل المبدعين وأفراد الصناعة من أكبر فرد لأصغر فرد.

الشركة المتحدة أتاحت الفرصة للجميع للعمل

وأضاف أن الشركة المتحدة حرصت خلال الفترة الماضية على عمل اجتماعات دورية لضبط آليات السوق، ولم تحتكر السوق، بل أتاحت الفرصة للجميع للعمل ودعمت بعض الشركات التي كانت على وشك أن تتوقف عن الإنتاج، وحرصت الشركة في اجتماعاتها مع اتحاد المنتجين على تذليل كل العقبات.

وقال إن الشركة المتحدة مكسب كبير للجميع، وموجودة في السوق بقوة، وأضاف أن اجتماع اليوم جمع جميع المنتجين مع نقيبي السينمائيين مسعد فودة وأشرف زكي نقيب الممثلين، واتفق الجميع على العمل كـ يد واحدة من أجل الحفاظ على الارتقاء بالمهنة وإعادة الدراما المصرية إلى الريادة من جديد.

وتابع السبكي أنه من المقرر أن تكون هناك اجتماعات دورية بالمنتجين لتقديم حلول وأفكار النهوض بالفن المصرى وصناعة الدراما، وألا يكون هناك استئثار لأحد بفكرة أو أن تكون هناك اقتراحات خاصة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين.

وأضاف السبكي في النهاية أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل لصالح الجميع وهناك كوادر مصرية عظيمة لها رؤية في التجديد وتقديم محتوى محترم للجمهور، مؤكدا أنه سيعمل جاهدا مع الشركة المتحدة للارتقاء بالصناعة، خاصة وأن الشركة كيان محترم يقدر فناني ومبدعي مصر وتضع في أولوياته مصلحة جميع الفئات، وهناك تقدير عام من الشركة للقوى الناعمة.