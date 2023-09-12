الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد السبكى: الشركة المتحدة حمت صناعة الدراما المصرية وطورت من آلياتها

أحمد السبكي
أحمد السبكي

قدم المنتج أحمد السبكي الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أن الشركة قدمت كل الدعم لصناعة الدراما خلال الأعوام الماضية.

وعبر السبكي،  في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، امتنانه للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاهتمامها الشديد بتطوير الدراما المصرية، والحرص على تدشين اتحاد خاص للمنتجين المصريين ويجمعهم على طاولة واحدة. 

وأكد أن الشركة المتحدة أظهرت احترامًا شديدا لكل المبدعين وأفراد الصناعة من أكبر فرد لأصغر فرد.

الشركة المتحدة أتاحت الفرصة للجميع للعمل  

وأضاف أن الشركة المتحدة حرصت خلال الفترة الماضية على عمل اجتماعات دورية لضبط آليات السوق، ولم تحتكر السوق، بل أتاحت الفرصة للجميع للعمل ودعمت بعض الشركات التي كانت على وشك أن تتوقف عن الإنتاج، وحرصت الشركة في اجتماعاتها مع اتحاد المنتجين على تذليل كل العقبات.

وقال إن الشركة المتحدة مكسب كبير للجميع، وموجودة في السوق بقوة، وأضاف أن اجتماع اليوم جمع جميع المنتجين مع نقيبي السينمائيين مسعد فودة وأشرف زكي نقيب الممثلين، واتفق الجميع على العمل كـ يد واحدة من أجل الحفاظ على الارتقاء بالمهنة وإعادة الدراما المصرية إلى الريادة من جديد. 

وتابع السبكي أنه من المقرر أن تكون هناك اجتماعات دورية بالمنتجين لتقديم حلول وأفكار النهوض بالفن المصرى وصناعة الدراما، وألا يكون هناك استئثار لأحد بفكرة أو أن تكون هناك اقتراحات خاصة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الآخرين. 

وأضاف السبكي في النهاية أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل لصالح الجميع وهناك كوادر مصرية عظيمة لها رؤية في التجديد وتقديم محتوى محترم للجمهور، مؤكدا أنه سيعمل جاهدا مع الشركة المتحدة للارتقاء بالصناعة، خاصة وأن الشركة كيان محترم يقدر فناني ومبدعي مصر وتضع في أولوياته مصلحة جميع الفئات، وهناك تقدير عام من الشركة للقوى الناعمة. 

المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد السبكي المنتج أحمد السبكي الشركة المتحدة

مواد متعلقة

ريمون مقار: الشركة المتحدة دورها كبير فى الحفاظ على صناعة الدراما

أشرف زكى: اجتماع الشركة المتحدة والنقابات والمنتجين للحفاظ على ريادة الصناعة

الأكثر قراءة

عاجل .. "مفيش تصالح فى الجديد".. وزير العدل يحذر من مخالفات البناء الجديدة

عاجل .. الباز: النقاب ليس من الإسلام ويؤدى لمشاكل نفسية عنيفة

عاجل.. حقيقة قدوم عاصفة التنين لمصر.. مفاجأة مدوية من "الأرصاد"

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

الأرصاد: الإعصار "دانيال" فقد قوته بمجرد دخوله الأراضى المصرية وهذا موعد انتهائه

تصنيف الدوري المصري عالميا 2023.. مفاجأة في الترتيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية