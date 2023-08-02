أحمد السبكى لـ"الدستور": اتحاد منتجى مصر خطوة مهمة لدعم الصناعة

ثمن المنتج أحمد السبكي، جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعمها للإنتاج الدرامي، موضحًا أن الاجتماع التأسيسي لاتحاد منتجي مصر خطوة مهمة نحو ضبط آليات السوق الدرامية خاصة الأجور.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن هذه الخطوة جاءت في وقتها تمامًا لدعم الدراما المصرية وخطوة مهمة جدًا كان ينتظرها من زمان.

وأكد أن العمل على ضبط السوق الدرامية سيعود بنفع على المنتج والمشاهد بشكل عام.

وأوضح أن الاجتماع اليوم كان تأسيسيًا للإعلان عن إطلاق الاتحاد، وأن المنتجين سيتقدمون بمقترحات مختلفة خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده اليوم، وذلك للارتقاء بالفن المصري والقضاء على أي سلبيات شهدتها السوق الدرامية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن دخول الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السوق الدرامية أدى إلى ضبط المشهد بشكل كبير.

وجرى عقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق «اتحاد منتجي مصر»، الذي ضم مجموعة من كبرى شركات الإنتاج الفني في مصر، و«الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

يأتي ذلك ‏‎في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصًا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر فى جميع أرجاء الوطن العربى.

حضر الاجتماع ممثلون عن شركات: الباتروس، سلميديا، k media، watch it، فنون مصر، العدل جروب، Aroma، سكوير ميديا، Media hub، TVision، سينرجي، السبكي للإنتاج الفني، فانتدج برودكشن، المتحدة للإنتاج السينمائي، Art makers، sky limit، BlueBee Productions، +DS.

‏واتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية؛ لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته وآلياته وهيكل الأجور، بالإضافة إلى تطوير المحتوى والإمكانات الفنية بالشكل الذي يضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامي، والحفاظ على تلك الصناعة المهمة، وأكد الحضور ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد.