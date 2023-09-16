السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد يوسف: أحمد العوضى كان المرشح الأول لبطولة "سره الباتع"

خالد يوسف وأحمد العوضي
خالد يوسف وأحمد العوضي

أقيمت فعاليات المؤتمر الصحفي لفيلم الإسكندراني، وتواجد المخرج خالد يوسف وبطل العمل النجم أحمد العوضي، الذي أشاد مخرج العمل بالتعاون معه خلال أحداث الفيلم الجديد الذي يتم تصويره هذه الفترة ما بين مدينة الانتاج الإعلامي والإسكندرية.

 

وتحدث يوسف خلال المؤتمر الصحفي مشيدًا بقدرات أحمد العوضي التمثيلية لافتا إلي أنه من الممثلين الكبار وسيكون من النجوم المهمين في السينما المصرية خلال الفترة القادمة.

 

وكشف خالد يوسف أن أحمد العوضي كان المرشح الأول لبطولة مسلسل “سره الباتع” ولكنه كان منشغلا بتصوير مسلسل ضرب نار الذي نجح فيه نجاح كبير في رمضان الماضي.

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"الدستور" داخل كواليس تصوير فيلم "الإسكندرانى" بطولة أحمد العوضى

ويصور خالد يوسف خلال الأيام المقبلة تصوير العمل في مدينة الإسكندرية حيث يجري معاينات استعدادا لنقل التصوير هناك للتصوير على الكورنيش ولوكيشانات أخرى، يقوم بترتيبها من غد السبت ليصور هناك.

 

واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

 

فيلم "الإسكندرانى"، مأخوذ عن إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وزينة، ومن المقرر أن ينتقل مخرج العمل إلى التصوير فى الإسكندرية للمشاهد الخارجية للفيلم، كما سيعلن فريق العمل عن التصوير فى إحدى الدول الأوروبية لم يستقر عليها المخرج حتى الآن.

 

وخلال أحداث العمل نجد أن بيومي فؤاد يظهر بشخصية "علي الإسكندراني" وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضي يظهر بشخصية تدعى "بكر الإسكندراني" وهو ابن بيومي فؤاد خلال الأحداث ويدخل في عدة صراعات في حياته.

أحمد العوضي أحمد العوضي وخالد يوسف احمد العوضي وياسمين عبد العزيز العوضي يأكل الكبده نية الإسكندراني

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