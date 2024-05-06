احتفالات شم النسيم.. حدائق ومتنزهات الرى بالقناطر وأسوان تستقبل آلاف الزائرين

تستقبل حدائق الرى بالقناطر الخيرية آلاف الزوار، وذلك للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة التى تتميز بها هذه الحدائق، والتى تفتح أبوابها أمام الزوار اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا.

وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكل الحدائق بالقناطر الخيرية، وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادًا للعيد.

تجهيز النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية

وفى محافظة أسوان، تم رفع درجة الجاهزية بالمركز الثقافى الإفريقى لاستقبال الزائرين للاحتفال بالعيد داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، والتعرف على العديد من المعلومات الثقافية والتاريخية، ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية، كما تم تجهيز النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى، لاستقبال الزوار من المصريين والأجانب.

جدير بالذكر أن حدائق الرى بالقناطر الخيرية تُعد من مقاصد النزهة المتميزة، والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق ١٣ فدانًا، والمركز الثقافي ٩ أفدنة، والنيل ٨ أفدنة، والبحيرة ٣ أفدنة، والياسمين ٨ أفدنة، والتوفيقي ٣ أفدنة، والزهور ٤ أفدنة، وأبوقردان ٦ أفدنة، والنخيل ٧ أفدنة، وحديقة أ ٥ أفدنة، وتبذل أجهزة الوزارة مجهودات كبيرة لتوفير كل الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بالإجازة فى حدائق الرى بالقناطر الخيرية.

كما قامت الوزارة بإنشاء المركز الثقافى الإفريقى بأسوان، ليصبح مقصدًا سياحيًا بارزًا وإضافة حضارية هامة بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقًا بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله إلى المركز الثقافى الإفريقى، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز، وإضافة العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على مقتنيات للدول الإفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل.

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام ١٩٦٧، ويصل ارتفاعه إلى ٧٢ مترًا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمس بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.