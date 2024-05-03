الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى: إنجاز 35% من أعمال تأهيل كوبرى مفيض وهويس دمياط

مفيض سد دمياط
مفيض سد دمياط

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لعملية عملية "تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط".

وصرح الدكتور سويلم بأن أعمال التطوير والصيانة التى تقوم بها أجهزة الوزارة تهدف للحفاظ على البنية التحتية للمنشآت المائية والمرافق الحيوية الملحقة بها مثل الأهوسة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها واتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها.

تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط

وأضاف أنه يجرى حاليًا تنفيذ عملية "تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط" تحت إشراف الإدارة العامة لصيانة ووقاية الخزانات والقناطر الكبرى بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، وذلك بتجديد بوابات القنطرة والهويس والتى تشتمل على جسم البوابات المعدني وجميع قطعها ومكوناتها الميكانيكية والكهربائية ومكونات منظومة التشغيل كاملة ورفع كفاءة وتحديث كامل لمنظومة التشغيل الكهروميكانيكى.

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وقد تضمنت الأعمال المنفذة تجفيف حوض الهويس وتطهيره، والكشف عن الهيكل الخرساني لفرش الهويس والحوائط، وتصنيع بوابات الهويس الأربع الجديدة بالكامل، وصيانة بوابات مفيض دمياط، وتغيير أنظمة تشغيل بوابات الهويس، وتصنيع جاملون فوق فتحات المفيض لتعديل نظام تشغيل بوابات المفيض، وتنفيذ أعمال المراشمة والدهان اللازمة، ويجرى تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية وغرفه التحكم لتشغيل الهويس.

وبالتزامن مع عملية صيانة هويس قناطر دمياط.. فإنه يجرى حاليًا أعمال تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط بنسبة تنفيذ تصل إلى ٣٥%، لتحسين الحالة التشغيلية وضمان استقرار الكوبرى لأداء عمله ورفع كفاءته.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء سد ومفيض وهويس دمياط فى عام ١٩٨٩ ويتكون من سد ترابي ومفيض من ٥ فتحات وهويس ملاحي من الدرجة الأولى وكوبري فوق المفيض حمولة ٦٠ طنا.

الموارد المائية وزير الموارد المائية والرى الخزانات والقناطر الكبرى بوابات هويس ومفيض سد دمياط البنية التحتية للمنشآت المائية

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