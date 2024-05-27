الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الاتحاد السكندرى بـ"دورى نايل".. الليلة

يسعى فريق الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يحل ضيفا على الاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في ختام الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة دورى نايل.

الزمالك لعب 16 مباراة حقق خلالها سبعة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر خمس مباريات وفقد 23 نقطة ما يجعل موقفه صعبا للمنافسة على بطولة الدوري لكنه يسعى للعودة للانتصارات بعد التعادل مع مودرن فيوتشر في الجولة الماضية على أمل أن يفقد الأهلي وبيراميدز نقاطا كثيرة في المباريات المقبلة.

عودة فتوح وزياد كمال للزمالك

وسيقوم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي بعد ظهور عدد من اللاعبين دون مستواهم في مباراة مودرن فيوتشر خاصة إبراهيم نداي وناصر ماهر ومصطفى شلبي وأيضا غياب أحمد حمدي وشيكابالا ويوسف أوباما بسبب الإصابة وعودة أحمد أبوالفتوح وزياد كمال.

وعقد جوزيه جوميز جلسة مع لاعبي الزمالك أكد لهم خلالها أن موقف الفريق في المنافسة على الدوري أصبح صعبا لكن يجب عليهم عدم الاستسلام والتمسك بالأمل وتحقيق الانتصارات لأن المشوار ما زال طويلا، وهدد جوميز اللاعبين المقصرين بالخروج نهائيا من حساباته الفنية.

قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندرى

البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، اختار21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وعمر عبدالعزيز وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد وياسر حمد وأحمد أبوالفتوح ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وزياد كمال ومحمد شحاتة وسيد عبدالله نيمار وناصر ماهر وعبدالله السعيد وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

في المقابل يملك الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري 36 نقطة من 24 مباراة وحقق تسعة انتصارات وتعادل تسع مرات وخسر ست مباريات وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا.

وجمع الاتحاد السكندري سبع نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على بلدية المحلة والمقاولون والتعادل مع زد إف سي والهزيمة أمام الأهلي وسموحة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 39 والصعود للمركز الثالث.

ويعتمد طارق العشري على مثلث هجومي مكون من بنجامين بواتينج وبيكالي أوبامي وكريستوفاو مابولولو هداف الفريق وثاني هدافي الدوري لكن زعيم الثغر يعاني من اهتزاز خط دفاعه، الأمر الذي يؤدي لنتائج سلبية في كثير من المباريات.

قائمة الاتحاد السكندرى لمباراة الزمالك

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمرو خليل وشريف رضا وهشام صلاح ومحمود شبانة وسيف تقا وإسلام أبوسليمة وكريم الديب وناصر ناصر ومورو ساليفو وعمرو صالح وخالد الغندور وعمر طارق الوحش ورجب عمران وعبدالغني محمد وأحمد عيد ومحمود سطوحي وبنجامين بواتينج وكريستوفاو مابولولو وبيكالي أوبامي.

يدير المباراة محمد معروف ويساعده أحمد توفيق طلب وهاني عبدالفتاح ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.