الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سر استبعاد أوباما من قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

أوباما
أوباما

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب استبعاد يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق من مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وخرج أوباما من قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري لأسباب فنية من جانب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق.

وأكد المصدر لـ الدستور، أن جوميز استبعد أوباما لأسباب فنية وعدم الحاجة إليه.

وأثار القرار علامات استفهام خاصة وأن أوباما شارك في مباراتي نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي الكونفدرالية إلى جانب مودرن فيوتشر في بطولة الدوري.

وعاد أوباما للمشاركة مع الزمالك مؤخرًا بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا –  محمد أشرف "روقا" - زياد كمال  - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار"  – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"..

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من  لقاء مودرن فيوتشر الأخير في الدوري تقسيمة فنية في ختام مران أمس السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

وقام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة قوية في منتصف الملعب استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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