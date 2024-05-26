الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوميز يعنف لاعبي الزمالك بسبب مباراة مودرن فيوتشر في الدوري

جوميز
جوميز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل رسالة البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق للاعبيه قبل لقاء الاتحاد السكندري غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن البرتغالي جوميز صب غضبه على لاعبيه في مران الأمس بعد التعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لمثله في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.

وقال جوميز للاعبيه: "من يتكاسل لن يكون له مكانا داخل الملعب.. من لا يستطيع أن يلعب فعليه أن يحصل على إجازة مفتوحة".

وواصل: "لن أقبل بأي تكاسل في المرحلة المقبلة ولا مجال إلا لتحقيق الفوز في لقاء الاتحاد السكندري".

وأبدى مدرب الزمالك غضبه الشديد من التعادل مع مودرن فيوتشر مشددا على أن المباريات المقبلة من عمر بطولة الدوري بمثابة كئوس ولا مجال للتفريط في أي نقاط خلال مشوار البطولة.

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء غدًا الاثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا –  محمد أشرف "روقا" - زياد كمال  - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار"  – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"..

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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