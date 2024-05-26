الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري

جوميز
جوميز

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء غدًا الاثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تفاصيل قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا –  محمد أشرف "روقا" - زياد كمال  - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار"  – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 منح اللاعبين الأساسيين في لقاء مودرن فيوتشر الأخير راحة من التقسيمة الفنية

وفضل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين الذين شاركوا في لقاء مودرن فيوتشر الأخير بصورة أساسية راحة من التقسيمة الفنية التي أقيمت خلال مران أمس السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

واكتفى المدير الفني بمشاركة هذه المجموعة في الفقرة البدنية دون المشاركة في التقسيمة خوفًا من تعرضهم للإرهاق قبل مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له اليوم الاثنين ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران أمس السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

وكان اللاعب غاب عن مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الطبي إراحته من المباراة السابقة.

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