"جوميز" يحدد حارس الزمالك لمباراة مودرن فيوتشر في الدوري العام

كشف مصدر داخل فريق الزمالك عن قرار البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق بشأن محمد عواد حارس مرمى الفريق.

وأكد المصدر أن جوميز استقر على استمرار “عواد” في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة ورفضه إجراء أي تدوير في هذا المركز.

ورغم جاهزية محمد صبحي بعد عودته من الإصابة وتواجده على مقاعد البدلاء في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي الكونفدرالية لكن مدرب الزمالك يفضل تواجد عواد بشكل أساسي.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق مودرن فيوتشر، بعد غد الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري.

وحصد الزمالك مؤخرًا بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تجاوز عقبة فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة.

وشارك “عواد” بشكل أساسي مع الزمالك في الفترة الماضية وظهر بشكل مميز وحصل على إشادة الجماهير.

وينتهي عقد الحارس مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن ونفس الحال بالنسبة لمحمد صبحي والذي ينتهي هو الأخر بنهاية عقده مع الفريق.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر ، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية بالأمس على حساب نهضة بركان المغربي.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.