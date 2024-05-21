الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسام المندوه: زيزو سيجدد وجوميز مستمر مع الزمالك

حسام المندوه
حسام المندوه

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن حصول الفريق على بطولة الكونفيدرالية جاء بمعجزة كان بطلها الجماهير التي ساندت الجهاز الفني واللاعبين.

وقال "المندوه" في تصريحات إذاعية إن الزمالك كان لزامًا عليه حصد اللقب الإفريقي من أجل إعادة هيبته مرة أخرى.

وشدد على أن الملحمة التي شهدها استاد القاهرة وصنعتها الجماهير لا يمكن أن تنتهي بغير الحصول على اللقب من أجل إعادة الفريق للبطولات.

وأضاف: "مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبون وضعوا في اعتبارهم أن الفريق هو البطل بمجرد انتهاء مباراة الذهاب في المغرب"، لافتًا إلى أن الزمالك كان لديه إصرار في مباراة العودة، وهو ما وضح من بداية اللقاء حتى تحققت البطولة.

وأكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق ليس رئيسًا له في الوقت الحالي ولا يديره.

وقال إن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق يساعد النادي بشكل كبير ويرفض أن يقول اسمه أو يوجه له الشكر، لافتًا إلى أن قرارات مجلس الإدارة مستقلة ولا يعود فيها لأحد حتى لو كانت متطابقة مع وجهة نظر ممدوح عباس.

وشدد على أن الزمالك يملك استقلالية في قراراته، ولا يمكن أن يقبل أن يملى عليه من أي فرد مهما كان عشقه وحبه للنادي.

وتابع: "أكرر أن ممدوح عباس يساهم ويدعم النادي، وهناك رجال أعمال آخرون ومحبون للنادي يدعمونه أيضًا ..لكن لا أحد يتدخل في القرارات".

وأكد أن مجلس الإدارة نجح بشكل كبير في إعادة ثقة الرعاة مرة أخرى للقلعة البيضاء. 

وقال إن حصول الزمالك على الكونفيدرالية سيدفع الرعاة للتواجد داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: "الزمالك سيقوم في المرحلة المقبلة بزيادة الرعاة رغم أن المجلس يعاني من المتربصين الذين يحاولون التقليل من محاولات المجلس لحل الأزمات والمشاكل التي واجهها منذ توليه المسئولية".

وطالب المندوه جماهير الزمالك بالصبر من أجل حصد المزيد من البطولات في كافة الألعاب مرة أخرى حتى يستعيد النادي مكانته الطبيعية.

وقال إن زيزو سيجدد للزمالك ولن يرحل، مشيرًا إلى أنه أحد أهم أعمدة الفريق الأبيض، ومن الصعب تركه يرحل مهما كانت الإغراءات والعروض المالية الكبيرة.

حسام المندوه الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية أمين صندوق نادي الزمالك ممدوح عباس

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