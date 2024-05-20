الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة أمام نهضة بركان

الزمالك
الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة لاعب الوسط خلال مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. 

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن إصابة محمد شحاتة عبارة عن شد في عضلة السمانة، وفضل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني استبدال اللاعب في مباراة نهضة بركان بالأمس لعدم تفاقم الإصابة.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية، التي أقيمت  باستاد القاهرة الدولي.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب، الأحد الماضي، انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، غدًا الثلاثاء، على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية بالأمس على حساب نهضة بركان المغربي.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية، التي أقيمت  باستاد القاهرة الدولي.

 وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب، الأحد الماضي، انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، إن مباراة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية كانت صعبة جدًا، والفريق المنافس خلق لنا مشاكل عديدة في المباراتين.

وأضاف في المؤتمر الصحفي: "الزمالك استطاع الفوز لأنه بدأ المباراة بطريقة قوية جدًا، وكان بإمكان الفريق إحراز أهداف أكثر في الشوط الأول، والكرة الإفريقية تستحق التقدير بالنظر لمستوى المباراة النهائية".

الزمالك محمد شحاتة محمد أسامة الكونفدرالية الكونفدرالية الافريقية

الأكثر قراءة

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)