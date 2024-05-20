الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد شحاتة أمام نهضة بركان

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة لاعب الوسط خلال مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن إصابة محمد شحاتة عبارة عن شد في عضلة السمانة، وفضل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني استبدال اللاعب في مباراة نهضة بركان بالأمس لعدم تفاقم الإصابة.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب، الأحد الماضي، انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، غدًا الثلاثاء، على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية بالأمس على حساب نهضة بركان المغربي.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب، الأحد الماضي، انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، إن مباراة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية كانت صعبة جدًا، والفريق المنافس خلق لنا مشاكل عديدة في المباراتين.

وأضاف في المؤتمر الصحفي: "الزمالك استطاع الفوز لأنه بدأ المباراة بطريقة قوية جدًا، وكان بإمكان الفريق إحراز أهداف أكثر في الشوط الأول، والكرة الإفريقية تستحق التقدير بالنظر لمستوى المباراة النهائية".