حمزة المثلوثى: وعد للزملكاوية.. لن تكون الكونفيدرالية آخر بطولات العام (حوار)

يعتبر صمام أمان دفاع نادى الزمالك، فدائى مقاتل يمتلك قدرات عالية وخبرة كبيرة، ونجح فى كسب ثقة الجماهير وأصبح معشوقهم.. هو النجم حمزة المثلوثى، الذى وعد جمهور القلعة البيضاء خلال لقائه مع «الدستور»، بأن إنجاز الكونفيدرالية لن يكون الأخير، وأن الفارس الأبيض سيقاتل لضمان الفوز بالدورى العام.

وأكد أنه يتمنى الاستمرار مع الزمالك للأبد: «عقدى ينتهى بعد موسم.. لكننى أعتبر أن عقدى أبدى ولا أريد الرحيل من الزمالك».

ورأى أن تغيير مركزه فى الملعب لم يكن أمرًا صعبًا، صحيح أنه احتاج للتأقلم، لكنه بعد ذلك آمن بقدرته على اللعب فى أى مركز لمصلحة الزمالك.

■ بداية.. كيف كان شعور الفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية؟

- الحمد لله، كان إحساسًا جميلًا؛ فالبطولة جاءت فى توقيت مهم للغاية، وكانت تكليلًا لمجهودنا طوال الموسم، وكان من الصعب علينا أن يغادر هذا الكم الهائل من الجمهور إلى منزله وهو حزين.

■ ما المباراة الأصعب فى البطولة؟

- بالتأكيد مباراة النهائى أمام نهضة بركان، وأقصد لقاءى الذهاب والإياب، كل مباراة منهما كانت صعبة.

■ هل توقعت الحضور الجماهيرى الكبير فى لقاء الإياب؟

- نعم، وأود أن أقول إن أسعد لحظات اللاعب عندما يرى الملعب ممتلئًا بالجماهير، فهذا يكون أكبر حافز لنا، وبمجرد نزولنا إلى أرض الملعب ورؤيتنا الجمهور تعاهدنا على تحقيق الانتصار.

■ كيف تطورت علاقتك بجماهير الزمالك؟

- أشعر بأننى ابن نادى الزمالك، وأرى الجمهور وفيًا ومخلصًا لأقصى درجة، ومن أعظم الجماهير فى العالم.. الناس يكافئونى أى لاعب يجتهد ويقاتل فى الملعب ولا ينسون ما يفعله.

■ كيف تجاوزت مرحلة الانتقادات خلال بداية مشوارك مع الزمالك؟

- فى بداية انضمامى للزمالك لم أكن فى قمة مستواى، لكن الوضع تبدل بعدها وتطور أدائى الحمد لله، وكل الانتقادات تحولت لإشادات وهو ما أسعدنى بشدة.

■ لماذا كانت البداية بهذا الشكل؟

- قد تكون مشكلات الانسجام أو ضغط المباريات مثلًا، لكننى أتذكر فى فترة التوقف فى بطولة الدورى مع باتريس كارتيرون، خضت فترة إعداد وتطور أدائى وقتها بشكل كبير، والحمد لله منذ ذلك الوقت ومستواى ثابت بشكل كبير مع الفريق.

■ كيف تصف علاقتك بشيكابالا؟

- شيكا أخى الكبير، وعلاقتى به قوية للغاية، وفى ظل الانتقادات التى كنت أتعرض لها كان مساندًا وداعمًا لى، ولن أنسى خروجه وحديثه عنى بشكل مميز فى الإعلام وقتها.

شيكابالا دوره مهم للغاية سواء داخل الملعب أو خارجه، وفى رأيى هو حالة استثنائية فى كرة القدم، ليس فقط فى الزمالك، ولكن على مستوى العالم.. شيكا أسطورة كبيرة.

■ ما ردك على من انتقدوا مستوى الزمالك فى النهائى؟

- لو قدمنا مثلًا مستوى مميزًا على مدار الـ٩٠ دقيقة ولم نحقق البطولة، ما كان أحد سيتذكر ذلك، فاللقاءات النهائية يكون لها طابع وظروف خاصة تمامًا، والأهم أننا لم نستقبل أى أهداف فى لقاء العودة وحافظنا على نظافة الشباك، بل وأهدرنا عددًا كبيرًا من الفرص فى الشوط الأول، وكان يمكن أن نسجل هدفين فى أول ١٠ دقائق من المباراة.

■ ما أهم أهدافك مع الزمالك؟

- هدفى فى شباك «أرتا سولار» من أقرب الأهداف إلى قلبى، والحمد لله كان سببًا بعد ذلك فى وصولنا إلى الأدوار النهائية من البطولة وتحقيق اللقب. المباراة وقتها كانت صعبة للغاية ولها ظروف استثنائية واستقبلنا هدفًا مع بداية اللقاء لكننا نجحنا فى العودة خلال الشوط الثانى وحصد البطولة.

■ صف لنا علاقتك بعلى معلول؟

- على معلول صديقى وأخى، وحزنت جدًا بعد الإصابة التى تعرض لها فى الفترة الماضية، وحرصت على التواصل معه بعد مباراة الترجى التونسى للاطمئنان عليه، وأتمنى له سرعة العودة للملاعب. على معلول لاعب كبير وإضافة قوية، سواء بين صفوف نادى الأهلى أو المنتخب التونسى.

■ فى رأيك ما سبب تألق المحترفين التوانسة فى الدورى المصرى؟

- هناك أكثر من لاعب تونسى فى الدورى المصرى، وقد يكون تشابه الأجواء بين الكرة المصرية والتونسية هو السبب فى ذلك، بجانب شغف الجماهير بشكل كبير بكرة القدم وهو ما يكون أكبر حافز للجماهير.

■ ما ردك على من يقولون إن بطولة الدورى صعبة هذا الموسم بالنسبة الزمالك؟

- أعد الجماهير بأن إنجاز الكونفيدرالية لن يكون الأخير هذا الموسم، ونعد الجماهير بالمقاتلة على بطولة الدورى لتحقيقها.

وأود أن أشير إلى أن النادى مر بظروف مشابهة فى السنوات الماضية لبطولة الدورى، لكننا نجحنا فى تحقيق اللقب بعدما كان الفريق بعيدًا عن المنافسة، وأنهينا الموسم بشكل أكثر من رائع وقبل الجولة الأخيرة أيضًا، وهو ما يعكس الخبرات الكبيرة بين صفوف الزمالك.

■ هل تأثرت بتغيير مركزك من الجبهة اليمنى إلى المدافع؟

- احتجت بعض الوقت فى البداية للانسجام والتأقلم، والحمد لله بعدها أصبح الجميع يشيد بى فى خط الدفاع وخصوصًا فى المواجهات والمباريات الحاسمة، أنا مستعد للمشاركة فى أى مركز داخل المستطيل الأخضر طالما ذلك سيكون فى صالح نادى الزمالك، وقد تعتقد فى بادئ الأمر أنك لن تجيد إلا فى مركز واحد فقط، لكن تكتشف أنك قادر على الوجود فى أكثر من مركز.

■ متى ينتهى عقدك مع الزمالك؟

- يتبقى لى موسم مع الزمالك، والحقيقة أننى لا أفكر فى هذا الأمر تمامًا، فعقدى مع الزمالك أبدى وأتمنى الاستمرار مع الفريق لأطول فترة.