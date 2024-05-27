موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى المصرى الممتاز 2024 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير الزمالك والاتحاد السكندري بصفة خاصة، عن موعد مباراة الفريقين وذلك ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

حددت رابطة الأندية المصرية، مساء اليوم الإثنين الموافق 27 مايو الجاري، موعدًا لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2023-2024.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويستضيف ملعب "برج العرب" بالإسكندرية مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي ستجمع الفريقين ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل قائمة الزمالك

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.



خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.



خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".



خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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منح اللاعبين الأساسيين في لقاء مودرن فيوتشر الأخير راحة من التقسيمة الفنية

وفضل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين الذين شاركوا في لقاء مودرن فيوتشر الأخير بصورة أساسية راحة من التقسيمة الفنية التي أقيمت خلال مران أمس السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.



واكتفى المدير الفني بمشاركة هذه المجموعة في الفقرة البدنية دون المشاركة في التقسيمة خوفًا من تعرضهم للإرهاق قبل مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له اليوم الاثنين ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.