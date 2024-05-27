الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

لحوم
لحوم

أكد الدكتور سمير سويلم، رئيس شعبة مستوردة اللحوم بالغرف التجارية، أن أسعار اللحوم المجمدة والمبردة المستورد انخفضت أسعارها بنسبة ٣٠% في الوقت الحالي بعد انخفاض أسعار الدولار من ٢٢٠  إلى ٢٠٠ جنيه في الكيلو وانخفاض أسعار اللحوم البلدية منها المذبوحة في السوق المحلي  من ٤٠٠ جنيه إلى ٣٥٠ جنيها، حيث يتم استيراد لحوم مجمدة وعجول حية لعيد الأضحى بينما لا يتم استيراد خراف للعيد نتيجة عدم الإقبال عليها من المواطنين.

وقال إن اللحوم المستوردة سواء الحية أو المجمدة آمنة تماما ويتم توزيع اللحوم المستوردة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية والمحلات وعلى كل مواطن شراء احتياجاته وفقا للقدرات المالية ومن اللحوم المستوردة آمنة ١٠٠% وأن الذبح والتجهيز على أعلى مستوى ووفقا للشريعة الإسلامية، ويتم استيراد اللحوم من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والهند بينما لا نستورد من الدول الإفريقية حاليا حيث إنها أصبحت مستوردة في الوقت الحالي.

وأوضح سويلم أن جميع اللحوم المستوردة جيدة وسليمة تماما وكل اللحوم حسب أسعارها وأقل أسعار لحوم هى اللحوم الهندية ليس بسبب الجودة لكن أسعارها في المتداول وكل اللحوم المستوردة تابعة على الطريقة الإسلامية والإجراءات الصحية سليمة تماما ونقوم بالكشف عليها قبل دخولها البلاد أيضا.

استعدادات عيد الأضحى

وكشف خبراء اللحوم عن أن جميع أجهزة الدولة استعدت لعيد الأضحى بتوفير جميع أنواع اللحوم البلدية والحية والمستوردة من العجول والخراف واللحوم المذبوحة للمواطنين بتخفيضات ٣٠% عن السوق وتوفيرها في جميع المنافذ الحكومية وعير الحكومية  والجزارين وأن جميع منافذ البيع استعدت لاستقبال المواطنين قبل عيد الأضحى.

وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإنتاج، بتوفير اللحوم أيضا في منافذ الوزارة في معرض خير مزارعنا لأهالينا.

اللحوم أسعار اللحوم اسعار اللحوم المستوردة اللحوم المستوردة

مواد متعلقة

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

مواجهة إيجابية| انخفاض 50% فى أسعار الأسماك بعد حملات المقاطعة.. ومواطنون: مستمرون لحين نزولها لمستواها الطبيعى

عاجل.. الانفراجة.. تراجع أسعار السلع الغذائية بفضل الإفراجات الجمركية وتحرير سعر الصرف

السكر متوفر فى جميع منافذ "التموين".. والكيلو بـ27 جنيهًا

«مشنقة حرير 22»| رجل ينشر الحب بمنطق «من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حيرة الشاعر عمر الخيام وفلسفته في الحياة

المطرية تستعد لـ«مائدة الإفطار المليونية» تحت شعار «اللمة دى كانت وحشانا»

وزير التموين يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بالقليوبية (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

عقب ليلة دامية فى رفح الفلسطينية.. انفجار يهز تل أبيب

الزراعة: طرح الزبدة البلدى بـ150 جنيهًا فى معرض خير مزارعنا لأهالينا

نتيجتك هنا| نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط جميع المحافظات

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت