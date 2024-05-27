مفاجأة سارة بشأن أسعار اللحوم فى الأسواق

أكد الدكتور سمير سويلم، رئيس شعبة مستوردة اللحوم بالغرف التجارية، أن أسعار اللحوم المجمدة والمبردة المستورد انخفضت أسعارها بنسبة ٣٠% في الوقت الحالي بعد انخفاض أسعار الدولار من ٢٢٠ إلى ٢٠٠ جنيه في الكيلو وانخفاض أسعار اللحوم البلدية منها المذبوحة في السوق المحلي من ٤٠٠ جنيه إلى ٣٥٠ جنيها، حيث يتم استيراد لحوم مجمدة وعجول حية لعيد الأضحى بينما لا يتم استيراد خراف للعيد نتيجة عدم الإقبال عليها من المواطنين.

وقال إن اللحوم المستوردة سواء الحية أو المجمدة آمنة تماما ويتم توزيع اللحوم المستوردة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية والمحلات وعلى كل مواطن شراء احتياجاته وفقا للقدرات المالية ومن اللحوم المستوردة آمنة ١٠٠% وأن الذبح والتجهيز على أعلى مستوى ووفقا للشريعة الإسلامية، ويتم استيراد اللحوم من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والهند بينما لا نستورد من الدول الإفريقية حاليا حيث إنها أصبحت مستوردة في الوقت الحالي.

وأوضح سويلم أن جميع اللحوم المستوردة جيدة وسليمة تماما وكل اللحوم حسب أسعارها وأقل أسعار لحوم هى اللحوم الهندية ليس بسبب الجودة لكن أسعارها في المتداول وكل اللحوم المستوردة تابعة على الطريقة الإسلامية والإجراءات الصحية سليمة تماما ونقوم بالكشف عليها قبل دخولها البلاد أيضا.

استعدادات عيد الأضحى

وكشف خبراء اللحوم عن أن جميع أجهزة الدولة استعدت لعيد الأضحى بتوفير جميع أنواع اللحوم البلدية والحية والمستوردة من العجول والخراف واللحوم المذبوحة للمواطنين بتخفيضات ٣٠% عن السوق وتوفيرها في جميع المنافذ الحكومية وعير الحكومية والجزارين وأن جميع منافذ البيع استعدت لاستقبال المواطنين قبل عيد الأضحى.

وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإنتاج، بتوفير اللحوم أيضا في منافذ الوزارة في معرض خير مزارعنا لأهالينا.