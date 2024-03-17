مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حيرة الشاعر عمر الخيام وفلسفته في الحياة

عرضت الحلقة 7 من أحداث مسلسل الحشاشين لفلسفة الشاعر عمر الخيام في الحياة وحيرته عندما يسأله السلطان السلجوقي ملكشاه عن مدى إيمانه بالبعث والحياة بعد الموت والحساب.

مسلسل الحشاشين الحلقة 7

ورغم تدخل صديق الخيام، الوزير نظام الملك في الحوار ما بين الخيام وملكشاه للتخفيف من وقع كلمات الخيام، إلا أن ملكشاه يمنعه مشجعا الخيام في تبادل الحديث معه دون قيود أو محاذير، خاصة عندما يسأله إن كان هو مؤمن بالله أم كافرا به كما يدعي عليه الفقهاء.

وعندما يقول ملكشاه للخيام خلال أحداث مسلسل الحشاشين: “أمرك محير يا خيام”، يرد بدوره: أمر كل إنسان محير يا مولاي، عمر الخيام كل لحظة في الجنة وفي النار، سهل جدا أقولك إني مؤمن وأدفع عن نفسي التهمة، وسهل برضة أني أقولك اني مش مؤمن واستغل عطفك وحمايتك، بس هل فعلا عمر الخيام مؤمن بالبعث والحساب معرفش، الإيمان عايز يقين، والكفر عايز يقين، وعمر يا مولاي أضعف من أنه يكون صاحب يقين.

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ويواصل الخيام حديثه لملكشاه خلال مسلسل الحشاشين: قطعا أنا مؤمن بالله، ولكن هل سيعاملني بإيماني ولا بأفعالي ولا بأفكاري وهواجسي وظنوني، أنا مش شخص واحد، أنا مجموعة أشخاص، منهم عمر المؤمن شديد الإيمان ومنهم عمر المليان بالشك وعمر المنكر والزاهد والماجن، وجودهم ساعات في وقت واحد بيكون قاتل لعمر.

عمر الخيام ببلاط ملكشاه

مسلسل الحشاشين

كان الخيام ــ أحد أبطال مسلسل الحشاشين ــ عالما في الفلك والفلسفة والفقه، فارسي اللغة، أجاد اللغة العربية ونظم بها بعض أشعاره، وكان السلطان السلجوقي "ملكشاه" يتخذه نديما في مجالس الأنس والطرب والشراب، ولا يجد هو في ذلك غضاضة ولا يراه بعيدا عن مذهبه في طلب اللذة والسكر بها يأسا من طلب الحقيقة واستجلاء أنوارها.

وفي كتابه "الغناء المصري.. مطربون ومستمعون"، يشير مؤلفه المؤرخ الفني كمال النجمي، إلى أن "عمر الخيام نواسي المذهب في الكأس ــ إن صح اجتماع اثنين تفصل بينهما ثلاثمائة عام علي مذهب واحد في الكأس ــ ولكن الثابت أن الخيام قد عاني كأبي نواس يأسا عقليا وروحيا مغلقا من جميع جوانبه٬ وأدار عينيه في الآفاق علويها وسفليها صارخا بأعلي صوت: أين المفر؟. الإنسان العظيم العاقل البارع يشبه في دنياه المصمتة نملة محبوسة في علبة من حديد٬ كيف يطلق نفسه من هذا الأسار الماحق؟ يقول عمر الخيام في رباعياته: لم أشرب الخمر ابتغاء الطرب.. ولا دعتني قلة في الأدب.. لكن إحساسي نزاعا إلي.. اطلاق نفسي كان كل السبب".

ويلفت كمال النجمي إلى أنه "وبمقارنة كلا من أبي نواس وعمر الخيام نجد أنه كان بينهما اختلاف ولكن الغاية الفكرية أو الفلسفية التي انتهي إليها عمر الخيام تجعله وأبا نواس ضائعين بطريقة واحدة. فبعد معاقرة اللذات جميعا٬ بزغت شمس الحقيقة لكل منهما٬ فحاول كلاهما أن يشيح عنها بوجهه. ولم يكن ممكنا أن تتمثل لهما الحقيقة إلا كذلك، وهما في أعماقهما ــ برغم كل العواصف الفكرية ــ مسلمان مؤمنان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإن قال عنهما بعض معاصريهما إنهما دهريان أو زنديقان أو منحرفان عن سواء السبيل".

وتابع "لما تمثلت له نهاية الحياة وحقيقة الحياة لأبي نواس، ذرفت عيناه يأسا واستسلاما وقال: ألا كل حي هالك وابن هالك.. وذو نسب في الهالكين عريق.. فقل لقريب الدار إنك نازح.. إلي منزل نائي المحل سحيق". ثم توفي مجهولا لا يعرف أحد متي توفي، ولا أين، ولا كيف أنسدل عليه الستار الأخير. أما عمر الخيام فإن الحقيقة تمثلت له في نهاية الحياة٬ فتوضأ وصام عن الطعام والشراب٬ ثم سجد لله مستغفرا وخرج من الحياة كأنه لم يدخلها".

حوار ببلاط ملكشاه حول إيمان الخيام

قصة مسلسل الحشاشين



ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي.