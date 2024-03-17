الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. كرارة يفكر في الاستسلام والظهور الأول لمحمد لطفي

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 السابعة العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، وظهور شخصيات جديدة من أبطال العمل، والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، ونخبة من الفنانين بقيادة المخرج أحمد جلال.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 7

استعانت “جمالات” رحاب الجمل، في أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 بأخيها “ياسين” أمير كرارة، بعد حبس “يحيي” تامر نبيل، وهو ما آثار غضب “ياسين” الذي فكر في الاستسلام، وقرر تسليم نفسه للشرطة، وعارضته في هذا القرار “سامية” ميرنا جميل، والتي تواصلت مع والدته لتخبرها هذا الأمر وتخبرها بأنه سيقابل ابنته في القناطر لتاتي هي الأخرى.

ونجحت “ليلى” صفاء الطوخي، في اقناع ابنها “ياسين” في الرجوع عن تفكيره بتسليم نفسه، وأصرت عليه أن يظل هاربًا ويثبت براءته ويكشف القاتل الحقيقي، ليقتنع “ياسين” ويقرر العودة مع “سامية” إلى المكان الذي يختبأ فيه برفقة اسرتها، ويتفاجأ الثنائي بخروج المعلم من السجن والذي كان طالب الزواج من “سامية” قبل حبسه ويجسده الفنان محمد لطفي في أول ظهور له بالمسلسل، وينتهي المشهد على دخول “ياسين” و “سامية” التي اصابها ذعر عن رؤيتها للمعلم.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 7
مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 7

 

txt

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. رحاب الجمل ترفض مساعدة أحمد رزق بعودتهم للمنزل

txt

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 7.. تفاصيل هروب ياسين والشك حول فاروق

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 8

يعرض مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال الشهر الكريم، وتذاع الحلقة 8 غدا الاثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. رحاب الجمل ترفض مساعدة أحمد رزق بعودتهم للمنزل

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 7.. تفاصيل هروب ياسين والشك حول فاروق

قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى،  ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.
 

مسلسل محارب الحلقة 7 السابعة.. أحمد زاهر يقنع أشقاء "الرداد" بالحصول على دية والدتهم

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. انقلاب السيارة بحسن ضرغام والغول يبرئ نفسه

مسلسل بيت الرفاعي بيت الرفاعي موعد عرض بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي قصة مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض مسلسل امير كرارة مسلسل امير كرارة أمير كرارة قنوات عرض بيت الرفاعي قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي موعد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة السابعة من بيت الرفاعي بيت الرفاعي الحلقة السابعة بيت الرفاعي الحلقة 7 الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي الحلقة السابعة من مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بابا جه الحلقة 7.. أكرم حسني في ورطة وكريم فهمي ضيف شرف

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. رحاب الجمل ترفض مساعدة أحمد رزق بعودتهم للمنزل

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 7.. تفاصيل هروب ياسين والشك حول فاروق

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. سيد رجب يكتشف خدعة والد كرارة المدبرة لوفاة شقيقه

للسنة الرابعة على التوالي.. خالد الكمار يقدم 4 أعمال متنوعة في رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي| موعد عرض الحلقة 7: تعرض ياسين للغدر

مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة ملخص الحلقة 6.. ياسين يصل لعائلته

مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 6.. سيد رجب يتعاون مع رزق وتامر نبيل يبلغ عن كرارة

الأكثر قراءة

عاجل... متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

قرارات النيابة في دهس سائق لـ 4 أشخاص أثناء عبورهم الطريق بالهرم

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكبارى

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل اتفاق جديد مع إيطاليا

قمة 2003.. الأهلي يهزم الزمالك بركلات الترجيح وينفرد بصدارة دوري الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد