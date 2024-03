مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7.. كرارة يفكر في الاستسلام والظهور الأول لمحمد لطفي

مسلسلات رمضان 2024

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 السابعة العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، وظهور شخصيات جديدة من أبطال العمل، والذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، ونخبة من الفنانين بقيادة المخرج أحمد جلال.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 7

استعانت “جمالات” رحاب الجمل، في أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 بأخيها “ياسين” أمير كرارة، بعد حبس “يحيي” تامر نبيل، وهو ما آثار غضب “ياسين” الذي فكر في الاستسلام، وقرر تسليم نفسه للشرطة، وعارضته في هذا القرار “سامية” ميرنا جميل، والتي تواصلت مع والدته لتخبرها هذا الأمر وتخبرها بأنه سيقابل ابنته في القناطر لتاتي هي الأخرى.

ونجحت “ليلى” صفاء الطوخي، في اقناع ابنها “ياسين” في الرجوع عن تفكيره بتسليم نفسه، وأصرت عليه أن يظل هاربًا ويثبت براءته ويكشف القاتل الحقيقي، ليقتنع “ياسين” ويقرر العودة مع “سامية” إلى المكان الذي يختبأ فيه برفقة اسرتها، ويتفاجأ الثنائي بخروج المعلم من السجن والذي كان طالب الزواج من “سامية” قبل حبسه ويجسده الفنان محمد لطفي في أول ظهور له بالمسلسل، وينتهي المشهد على دخول “ياسين” و “سامية” التي اصابها ذعر عن رؤيتها للمعلم.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 8

يعرض مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال الشهر الكريم، وتذاع الحلقة 8 غدا الاثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.