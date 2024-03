مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة ملخص الحلقة 6.. ياسين يصل لعائلته

حقق مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 نسب مشاهدات عالية فور عرضها أمس، نظرا للاحداث الشيقة التي تضمنتها طوال الحلقة، والتصاعد الكبيرة الذي شهدته ما بين نجاح “ياسين” في الهروب من فاروق، والتعايش والتأقلم في منطقة أخرى باسم مستعار والوصول لعائلته للاطمئنان عليهم.

مسلسل بيت الرفاعي ملخص احداث الحلقة 6

بدأت احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 أمس بمشهد اثناء طفولة “فاروق” و“ياسين”، اثناء لعبهم لكرة قدم، ولكن الكرة ابتعدت عنهما، ليذهب ياسين لاحضارها، ولكنه يتفاجأ بعمه يقف مع إحدى الفتيات ويودعها، وياتي “فاروق” ويرى نفس المشهد دون الافصاح عن أي تفاصيل من تكون الفتاة وسبب الوداع.



وانتقلت أحداث الحلقة على “عبد الحميد” سيد رجب، الذي حرص على زيارة ابنة اخيه “جمالات” رحاب الجمل، ليخبرها بما حدث معه من “فاروق” الذي قام بطرده، فتفجأت لكنها صدمت أكثر بمعرفتها لطرده لباقي العائلة من منزلهم، وأخبرها عمها بأن والدها الحاج محمود الرفاعي كتب كل املاكه لـ “فاروق” بأوراق رسمية، لذلك تصرف فاروق بتلك الطريقة.



وفي مشهد مختلف، ظهر “ياسين” برفقة “صباح حلويات” ميرنا جميل، والذي قرر الذهاب إلى “فاروق” والانتقام منه بسبب طرده لعائلته من منزلهم، ولكن “صباح” حاولت تغيير قراره، ولكنه رفض وطلب منها الابتعاد عنه حتى لا تتأذى بسببه، ولكنها رفضت بشدة وأصرت على أن تكون بجانبه طوال رحلته وتقوم بمساعدته.

حرصت "سامية حلويات" ميرنا جميل على تخبئة ياسين، أمير كرارة في منزل أسرتها، واستخدم الأخير اسمًا مستعارًا حتى لا يعرفه أحد، وعمل في إحدى الصيدليات، واستطاع التأقلم في المنطقة وأحبه جميع أهالي المنطقة.

انفعل “ياسين” على ابن عمه “فاروق” فيتشابكوا بالأيادي بشكل عنيف، ويضرب “ياسين” ابن عمه ضرب مبرح يفقده وعيه، وينجح في الهروب مرة أخرى، ويعلم “جمالات” رحاب الجمل بما حدث، ويطلب منها الاطمئنان على اسرته.

وظهر فاروق أمام مقبرة عمه محمود الرفاعي باكيًا عما حدث له، وأنه افتقده كثيرًا خاصة أنه هو من قام بتربيته بعد وفاة والده خلال طفولته، وتحدث معه أمام قبره ووعده بأنه سيأخذ بالثار ممن قتله، ليظهر عمه عبدالحميد، سيد رجب من خلفه، ويطلب منه التعاون معه لمعرفة القاتل الحقيقي وأخذ ثار شقيقه، ويوافق فاروق على هذا الأمر.

نجح ياسين في الوصول إلى أسرته بالمنزل الجديد الذي يقطنون فيه بعد طرد فاروق لهم، وساعدته في هذا الأمر أخته "جمالات" رحاب الجمل، و"سامية" ميرنا جميل، وانتظرته بالأسفل حتى ينتهي من الزيارة ويغادرا سويًا، ليتفاجأ الجميع بمجيء "يحيى" تامر نبيل والذي رفض أن يستقبل ياسين وأبلغ عنه الشرطة، ورفض مغادرته للمنزل، قبل وصول الشرطة وإلقاء القبض عليه، وانتهت الحلقة على هذا المشهد ومن المتوقع أن تشهد أحداث الحلقة 7 من المسلسل نجاح ياسين في الهروب من الشرطة وشقيقه يحيى.



مسلسل بيت الرفاعي مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة

يعرض مسلسل بيت الرفاعي يوميًا طوال الشهر الكريم، وتذاع الحلقة 7 اليوم الاحد على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.