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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. أحمد رزق يضرب رحاب الجمل ويهددها بالقتل

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

شهد مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 تطور كبير في الأحداث بين “فاروق” وباقي أفراد عائلة الرفاعي، والذي قام بطردهم بالكامل من منزلهم.

 مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6

قام “يحيي” تامر نبيل، بحجز غرفة في فندق مؤقتًا ليقطن فيها برفقة شقيقته “رقية” والدتهما “ليلى” صفاء الطوخي، وذلك بعد طرد فاروق لهم من منزلهم، واعتذر “يحيي” لوالدته وشقيته لما بدر من فاروق، وأنه سوف يبحث عن منزل جديد وسوف يقطنون في الفندق مؤقتًا، وقام بسب شقيقه “ياسين” الذي تسبب في كل هذا بسبب قتله لوالده في اعتقاده، لتنفعل والدته عليه وتحذره بأن يتحدث عن شقيقه مرة أخرى بهذه الطريقة.

في مشهد آخر، ذهبت “جمالات” رحاب الجمل إلى “فاروق” لتعنفه لما بدر منه وطرد العائلة من منزلهم، ولكنه يحذرها بان تخرج من المنزل قبل أن يتطاول عليها ويقتلها، ولكنها تصر على تعنيفه، فيضربها ويطردها، ويؤكد لها بأنه سوف يقتل شقيقهم “ياسين” اليوم، وحرصت دنيا المصري خطيبة “فاروق” على أن تحاول تهداته ولكنها تفشل للمرة الثانية.

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ووصل “ياسين” أمام منزل العائلة، لتقابله “جمالات” وتحذره بان لا يدخل للمنزل، وأن “فاروق” فقد عقله، ولكنه يصر بان يدخل ليتناقش معه ويحاول ان يفهمه بانه لم يقتل والده محمود الرفاعي، لكنها تصر على أن يغادر لانه لا يعرف ماذا حل بـ “فاروق”، فيطلب منها المغادرة برفقة “:صباح” ميرنا جميل، وانه سوف يتصرف مع “فاروق”.

 

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