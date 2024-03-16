مسلسلات رمضان 2024.. المخرج خالد دياب يشيد بمسلسل "بابا جه" لـ أكرم حسني

أشاد المخرج خالد دياب، بمسلسل بابا جه، وكتب عبر حسابه: "قبضت على بناتي بيتفرجوا في السر على مسلسل بابا جه فقعدت اتفرجت معاهم على أربع حلقات، مسلسل لذيذ جدًا".

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه يناقش قضايا هامة بطريقة كوميدية من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي للصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية، ويدور حول كيفية تربية الأبناء بطريقة سليمة لقواعد لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، إذ ينتمي إلى المسلسلات الاجتماعية وتدور في إطار كوميدي لايت من خلال مجموعة من نجوم فن الكوميديا.

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه ، تورط أكرم حسني "هشام" في أزمة جديدة مع زوجته نسرين أمين "ولاء" التي كشفت إتلاف السيارة بعد أن تلقت مكالمة هاتفية من "عمته" "سماء إبراهيم" التي فضحته لها، لتنتهي الحلقة بتورط هشام في أزمة جديدة في انتظاره لحظة وصوله المنزل.

وبدأت الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني في مشهد بين "هشام" أكرم حسني، وزوجته نسرين أمين "ولاء"، بعد أن اكتشفت كذبه وأنه لم يدفع مصاريف الكهرباء لمدة ثلاث شهور وتراكم عليها مبلغ 5320، وأنه بكذب عليها كل شهر ويقوم بمصرفهم علي ملذاته.

موعد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه بطول الفنان الكوميدي أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه في التمثيل الفنان نسرين أمين التي تجسد دور زوجته “ولاء”، لافينيا نادر، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، والطفل سليم مصطفى، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.