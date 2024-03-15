مسلسلات رمضان 2024..

ظهر أكرم حسني في الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جيه مع لافينيا نادر والتي تجسد دور إبنته "جودي" لتفصح له عن ذهابه إلى زياد “سليم مصطفى” ليذاكر له، بعد أن قرر زياد بأن يخبر جودي بأن والدها عنده بالبيت، وبالفعل قام بفتح كاميرا الموبايل الخاص به، وصوّر هشام وهو يتحدث مع نها فريال يوسف بينما تحاول إقناعه بشرب العصير.

لافينيا نادر تبتز أكرم حسني في "بابا جه": تعملي شعرية بلبن كل يوم

وحاولت جودي أن تبتز والدها هشام حتي ويقنعها بأن لا تفصح لوالدتها نسرين أمين أنها رأته في منزل زياد مرة أخرى وحاول إقناعها حتى تمكنت من ابتزازه مقابل طبق شعرية باللبن من يديه كل يوم في الساعة السادسة صباحاً ورفض هشام وبعدها أقنعها أنه وافق بيوم واحد في الأسبوع زيادة المصروف خمس جنيهات.

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه في مشهد بين "هشام" أكرم حسني، وزوجتة نسرين أمين "ولاء"، بعد أن كشفت أنه لم يدفع مصاريف الكهرباء التي تقوم بدفعها لمدة ثلاث شهور وتراكم عليها مبلغ 5320، وأنه بكذب عليها كل شهر ويقوم بصرفهم على ملذاته.

أحداث مسلسل بابا جه

ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

تعرض حلقات مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.