مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بابا جه لـ"أكرم حسني" الحلقة 5

تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني أحداث جديدة بعد أن تورط هشام بسبب فيديو كول ليخبر زياد أن والدها عنده بالبيت، وبالفعل قام بفتح كاميرا الموبايل الخاص به، وصوّر هشام وهو يتحدث مع نها فريال يوسف بينما تحاول إقناعه بشرب العصير.

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موعد عرض مسلسل أكرم حسني الحلقة 5

يعرض مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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تفاصيل أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 4

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "بابا جه" أوردر جديد لهشام "أكرم حسني"، من رجل يدعى "صلاح" يطلب من إدارة بابا جه أن يساعده في طلبات الأولاد لمدة يوم واحد نظرًا لتعب الأم، وسأل هشام عند عدد الأولاد أفصح اه أن لدية ولد وبنت ولكن المفاجئة بعد قبول الأوردة تفاجئ أكرم حسني أنهم ست أولاد.

قرر زياد بأن يخبر جودي ابنه هشام "أكرم حسني" بأن والدها عنده بالبيت، وبالفعل قام بفتح كاميرا الموبايل الخاص به، وصوّر هشام وهو يتحدث مع "نهى" فريال يوسف بينما تحاول إقناعه بشرب العصير، فهل يتورط أكرم حسني في خيانة زوجية؟

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بابا جه الحلقة الخامسة

يعرض من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it.



قصة مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا لايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

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