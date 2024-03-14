الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

دراما رمضان 2024.. أكرم حسني يحاول إنقاذ عمر وعلياء من الضياع

بابا جه
بابا جه

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جه بمكالمة تليفون لوالد الطالب عمر عبدالجواد المتهم بكهر موقع تسوق إلكتروني من أكرم حسني، ليحاول إنقاذ اولادة عمر وعلياء من الضياع واتصل هشام علي الدعم عبدالجواد قائلا: "أستاذ عبدالجواد أولاد حضرتك في خطر وأنا انتحلت شخصيتك لازم تنزل مصر وتلحقهم من الضياع".

وبدأت أحداث الحلقة الرابعو من مسلسل "بابا جه" باتصال تليفوني منأكرم على هاتف عمر عبدالجواد قال فيه المتصل: "أنت عمر عبدالجواد؟ مطلوب استدعاءك في قسم أول وهنجيب اللي انتحل صفة أبوك"، حتى يتمكن من نزول عمر من البيت ويحاول أن يوصل رقم والدة عن طريق  تليفون شقيقتة علياء.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا الايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.

مسلسل بابا جه كوميدي لكنه يناقش قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب اللامبالاة ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، لكن المسلسل، يلمس قيما ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

موعد عرض مسلسل بابا جه
يعرض بابا جه بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل بابا جه

يعرض من مسلسل بابا بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، علي قناة Dmc و Dmc drama.

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