مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 4 لـ"أكرم حسني"

تشهد الحلقة الرابعة من أحداث مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، حول القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية إيجابية كالعادة من خفة ظل الفنان أكرم حسني ليواصل أعماله الدرامية الكوميدية من كل موسم.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 4

تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، ونسرين أمين، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 3

شهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة الثالثة للغنان أكرم حسني، ورطة جديدة لهشام في انتظارة في الحلقة الرابعة بعد اكتشاف المباحث عن وظيفتة الجديدة بعد أن قام بدور الأب لطالب بمدرسة "عمر عبدالجواد" بعد أن قامت إدراة المدرسة بطلب استدعاء ولي أمرة ليكشف ظابط المباحث ادم ويجسده" محمد الكيلاني" بإتهام عمر في عملية قرصنة على أحد مواقع التسوق الالكتروني وبيع المنتجات بربع الثمن، ما يصدم "أكرم حسني" الأب المزيف لعمر.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بابا جه الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني على قناة dmc، DMC darma، ومنصة واتش ات الرقمية.

قصة مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جه قضية مهمة في المجتمع خاصة بعد أن يخضع الأب للامبالاة ويعتمد على الزوجة العاملة في مصاريف المعيشة، ويصل الأمر إلى إهمال الأبناء وينظرون إليه نظرة عدم رضا، ولكن المسلسل، يلمس قيما ضرورية فى مجتمعنا خاصة وقت الأزمات التي يتعرض لها رب الأسرة.

أبطال مسلسل بابا جه

يشارك عدد من النجوم في مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.