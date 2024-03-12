مسلسلات رمضان 2024.. أكرم حسني أب للإيجار في بابا جه الحلقة 2

كشفت الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن قبوله بالذهاب مع الطفل زياد "سليم مصطفى" ليكون له أبًا لمدة يوم واحد، ولكنه يتفاجأ بترحاب كبير من الطفل ووالدته، ليشعر بالفعل وكإنه في بيته.

احداث مسلسل بابا جه الحلقة 2

وخلال احداث مسلسل بابا جه الحلقة 2 ، بعد أن عرضت عليه والدة الطفل نها "فريال يوسف" أن يأتي لها أسبوعيًا ويلعب دور والد الطفل زياد وذلك بمقابل مادي، رفض هشام "أكرم حسني" في البداية، ولكنه وافق بعد الحادثة التي حدثت لسيارته وانقطع معها الدخل المادي.

وبدأ هشام وياسر مشروع تأجير للآباء، وبالفعل حصل هشام على أول طلب، حيث هناك شاب مراهق يريد تأجير أبًا بسبب مشكلة له في المدرسة، وقد وافق هشام على الطلب، ولكنه تفاجأ بأن المشكلة مع ضابط شرطة، فكيف سيتعامل هشام مع هذه الورطة؟

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 2

وانطلق في الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على منصة "watch it " وقناة Dmc، بطولة أكرم حسني نسرين أمين وعدد من الفنانين.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه مسلسل كوميدي من بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في الكوميديا اللايت بمسلسل الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلال علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية تصدي الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لأزمة ضائقة.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.



موعد عرض مسلسل بابا جه

يعرض مسلسل بابا جه بطول أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

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