الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بابا جه الحلقة 3.. استدعاء عمر عبدالجواد وأكرم حسنى لقسم الشرطة

مسلسل بابا جه
مسلسل "بابا جه"

انتهت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بابا جه" باتصال تليفوني من شخص مجهول على هاتف عمر عبدالجواد قال فيه المتصل: "أنت عمر عبدالجواد؟ مطلوب استدعاءك في قسم أول وهنجيب اللي انتحل صفة أبوك".

وكشفت أحداث مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني عن ورطة جديدة لهشام بعد أن قام بدور الأب لطالب بمدرسة عمر عبدالجواد بعد أن قامت إدارة المدرسة بطلب استدعاء ولي أمرة ليكشف ضابط المباحث آدم ويجسده محمد الكيلاني باتهام عمر في عملية قرصنة على أحد مواقع التسوق الإلكتروني وبيع المنتجات بربع الثمن، الأمر الذي صدم أكرم حسني الأب المزيف لعمر.

اكتشف ضابط المباحث آدم، أن أكرم حسني ليس والد عمر عبدالجواد الطالب المتورط في أكبر عملية هكر لموقع تسوق إلكتروني وهدده قائلًا :"أنا لو شفتك في مكان تاني مش محتاج أقولك هعمل فيك إيه".

أحداث مسلسل "بابا جه"

 

"بابا جه" مسلسل كوميدي بطولة الفنان أكرم حسني ليواصل عمله في لايت كوميدي بمسلسله الجديد في رمضان 2024، ويناقش من خلاله علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية مواجهة الصعوبات بعد أن تعرض من خلال المسلسل لعدة أزمات.

أبطال مسلسل "بابا جه"

 

"بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنان نسرين أمين، وسماء إبراهيم، ومحمود البزاوي، وفريال يوسف، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

موعد عرض مسلسل "بابا جه"


يعرض مسلسل  "بابا جه"  بطولة أكرم حسني، بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة  DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

قنوات عرض مسلسل "بابا جه"

يعرض مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، على قناة Dmc وDmc drama.

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