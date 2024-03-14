الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 3| كيف تقدم الدعم لشقيقك وقت الأزمة؟

صيد العقارب
صيد العقارب

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل “صيد العقارب”، بتفاعل الفنان محمد علاء ويجسد دور"ياسين"، مع أخته الفنانة ميرنا الجوهري بعد طلاقها، حيث جلس معها وطلب منها أن تحكي له ما يؤرقها ويشعرها بالحزن.

وبدأت شقيقة “ياسين” في سرد الظروف التي مرت بها وأسباب الطلاق، فقدم لها السند والعون وعرض عليها المساعدة في الوقت الذي تريد، وذلك في أحداث الحلقة 3 للمسلسل.

مسلسل صيد العقارب  الحلقة 3 

دراما المتحدة حرصت على تسليط الضوء على علاقة الأشقاء خاصة في وقت الأزمات من خلال مسلسل “صيد العقارب”.

وفي هذا السياق، نرصد في السطور مجموعة نصائح حول أفضل طرق التعامل بين الأشقاء وقت الأزمات.

 

كيف تتحدث مع أخيك وقت الأزمة؟

كشف تقرير لموقع "تشيلد ميند" عن أفضل طريقة للتعامل بين الأشقاء وقت الأزمات.

وأكد التقرير، أن أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها هو الاستماع إليه بطريقة منفتحة وغير إقصائية بدون أحكام.

في الوقت نفسه، لا ترغب في السماح لأخيك بالانغماس في مشاعر سيئة لفترة طويلة، بل من المفيد أن تقدم له أفكار تساعده على تجنب الانغماس في الحزن، مثل الذهاب في رحلة بالدراجة أو بدء برنامج تلفزيوني جديد معًا.

 

متى وكيف تعرض تدخل والديك لحل المشكلة؟

إذا أفضى إليك أخوك بمشكلة يواجهها، فقد تشعر أنك ستكسر ثقته بإخبار شخص آخر، ولكن إذا كنت قلقًا عليه، خاصة لو كان يتعاطى المخدرات أو يتصرف بعدوانية، فقد حان الوقت لإشراك أحد الوالدين، أو شخص بالغ آخر تثق به، ولكن، حاول أن تجد وقتًا مناسبا للتحدث مع والديك، عندما لا يكونان مشغولين بالعمل أو رعاية إخوتك ويمكنهما الاهتمام الكامل بما تقوله.

مواعيد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC دراما، بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك تعرض في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً.


مسلسلات رمضان 2024

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة

يعرض عبر المنصة الرقمية Watch ir، بالتزامن مع عرضه عبر قناة CBC دراما، وقناة cbc.


 قصة مسلسل صيد العقارب

تتمحوّر قصة مسلسل صيد العقارب  حوّل الدكتورة عايدة التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبدالرازق، التي تحاول الانتقام لشقيقها الذي قتل على يد عائلة زوجها الغول، وهو الأمر الذي يدفعها إلى الانتقام من زوجها، ما يتسبب في التشويق والإثارة ويجعل الجمهورلا يمل.

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