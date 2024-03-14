مسلسل صيد العقارب الحلقة 3.. كيف تؤثر المعاملة بدونية على الأبناء؟

عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 3، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حوارا بين الفنانة غادة عبدالرازق ووالدها الفنان القدير أحمد ماهر، اتضح فيه مدى شعور البطلة بالنقص وعدم الثقة بالنفس والدونية والحزن بسبب والدها، الذي يرى عملها لا يليق بالمرأة، ولم يثق بها من قبل عندما طلبت منه العمل في شركته، فأرادت أن تثبت له جدارتها وذكائها، لكنه رغم ذلك لم يعطها القدر الذي انتظرته منه من وجهة نظرها، وهذا ما قالته له خلال الحوار، ليؤكد لها أنه يحبها إلا أن عقدة النقص مازالت تلازمها.

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في السطور التالية، تتناول “الدستور” التأثير السلبي لمعاملة الآباء لأبنائهم بدونية والتي تتسب في إصابتهم بعقدة النقص.

تأثيرات سلبية وعقدة نقص

تربية الأبناء ليست بالأمر السهل، الجميع غير مؤهل لخوض هذه التجربة، لأنك لو لم تعاملهم بإيجابية وقللت منهم، سيصابون بما يسمى "عقدة النقص" وهذا يعني الشعور المستمر بالشك في الذات والاعتقاد بأن المرء أقل شأنا بطبيعته أو أقل قدرة من الآخرين، كما يوضح الطبيب النفسي ديفيد تزال، حسب موقع فوربس.

عقدة النقص تؤثر على الإنسان جسديا ونفسيا، وتجعله يكتسف مجموعة سلوكيات سلبية، منها الخجل المعوق للنجاح والتواصل، والقدرة التنافسية المفرطة حتى يثبت الشخص كم هو جدير بالثقة، وأيضا اكتساب سلوكيالت عدوانية.

في حين أن مقارنة أنفسنا بالآخرين يمكن أن تكون حافزًا صحيًا في بعض الأحيان، كما هو الحال عندما تجعلنا نسعى لتحقيق أهداف معينة بشكل إيجابي بعد رؤية شخص ما يحقق شيئًا نرغب في الحصول عليه، إلا أن الشخص الذي يعاني من عقدة النقص يميل إلى أن يكون لديه عقدة نقص، والذي يجعل المقارنة مع الآخرين تجربة سلبية بدلًا من تجربة تدفعه للنجاح.

أسباب عقدة النقص

قد يكون هناك مزيج من العوامل الفردية والاجتماعية والبيئية وراء تطور عقدة النقص، وفيما يلي نظرة على بعض الأسباب المحتملة التي يمكن أن تلعب دورًا في تطور عقدة النقص:

تجارب وعلاقات الطفولة

غالبًا ما يكون سبب عقدة النقص هو عدم الشعور بالتقدير في الطفولة، كما يوضح عالم النفس وايت فيشر، حيث إنه يقول: "في معظم الأحيان، تلقى هذا الشخص الكثير من الانتقادات أثناء نشأته أو تم إهماله ولم يشعر أبدًا بالرضا تجاه أي شخص، ".

ونتيجة مقارنة الطفل بالأطفال الآخرين بطريقة سلبية، سواء كان ذلك من الوالدين أو المعلمين أو المدربين أو غيرهم، هو الشعور بعقدة نقص واكساب مشاعر دونية.

الرفض في العلاقات

يقول الدكتور تزال إن تلقي ردود فعل سلبية أو تجربة الرفض من الأهل أو الأصدقاء أو الشريك، يمكن أن يعزز مشاعر النقص والدونية، وأنه شخص غير كافي وسواء كان الرفض رومانسيًا في الأسرة الأسرة، فيمكن أن يكون له العديد من العواقب، بما في ذلك العاطفية والنفسية والشخصية.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

“صيد العقارب” الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

“صيد العقارب” عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.

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