الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 3.. كيف تؤثر المعاملة بدونية على الأبناء؟

مسلسل
مسلسل

عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 3، التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حوارا بين الفنانة غادة عبدالرازق ووالدها الفنان القدير أحمد ماهر، اتضح فيه مدى شعور البطلة بالنقص وعدم الثقة بالنفس والدونية والحزن بسبب والدها، الذي يرى عملها لا يليق بالمرأة، ولم يثق بها من قبل عندما طلبت منه العمل في شركته، فأرادت أن تثبت له جدارتها وذكائها، لكنه رغم ذلك لم يعطها القدر الذي انتظرته منه من وجهة نظرها، وهذا ما قالته له خلال الحوار، ليؤكد لها أنه يحبها إلا أن عقدة النقص مازالت تلازمها.

مسلسلات رمضان 2024

 

في السطور التالية، تتناول “الدستور” التأثير السلبي لمعاملة الآباء لأبنائهم بدونية والتي تتسب في إصابتهم بعقدة النقص.

تأثيرات سلبية وعقدة نقص

تربية الأبناء ليست بالأمر السهل، الجميع غير مؤهل لخوض هذه التجربة، لأنك لو لم تعاملهم بإيجابية وقللت منهم، سيصابون بما يسمى "عقدة النقص" وهذا يعني الشعور المستمر بالشك في الذات والاعتقاد بأن المرء أقل شأنا بطبيعته أو أقل قدرة من الآخرين، كما يوضح  الطبيب النفسي ديفيد تزال، حسب موقع فوربس.

عقدة النقص تؤثر على الإنسان جسديا ونفسيا، وتجعله يكتسف مجموعة سلوكيات سلبية، منها الخجل المعوق للنجاح والتواصل، والقدرة التنافسية المفرطة حتى يثبت الشخص كم هو جدير بالثقة، وأيضا اكتساب سلوكيالت عدوانية.

في حين أن مقارنة أنفسنا بالآخرين يمكن أن تكون حافزًا صحيًا في بعض الأحيان، كما هو الحال عندما تجعلنا نسعى لتحقيق أهداف معينة بشكل إيجابي بعد رؤية شخص ما يحقق شيئًا نرغب في الحصول عليه، إلا أن الشخص الذي يعاني من عقدة النقص يميل إلى أن يكون لديه عقدة نقص، والذي يجعل المقارنة مع الآخرين تجربة سلبية بدلًا من تجربة تدفعه للنجاح.

أسباب عقدة النقص

قد يكون هناك مزيج من العوامل الفردية والاجتماعية والبيئية وراء تطور عقدة النقص، وفيما يلي نظرة على بعض الأسباب المحتملة التي يمكن أن تلعب دورًا في تطور عقدة النقص:

تجارب وعلاقات الطفولة

غالبًا ما يكون سبب عقدة النقص هو عدم الشعور بالتقدير في الطفولة، كما يوضح عالم النفس وايت فيشر، حيث إنه يقول: "في معظم الأحيان، تلقى هذا الشخص الكثير من الانتقادات أثناء نشأته أو تم إهماله ولم يشعر أبدًا بالرضا تجاه أي شخص، ".

ونتيجة مقارنة الطفل بالأطفال الآخرين بطريقة سلبية، سواء كان ذلك من الوالدين أو المعلمين أو المدربين أو غيرهم، هو الشعور بعقدة نقص واكساب مشاعر دونية.

الرفض في العلاقات

يقول الدكتور تزال إن تلقي ردود فعل سلبية أو تجربة الرفض من الأهل أو الأصدقاء أو الشريك، يمكن أن يعزز مشاعر النقص والدونية، وأنه شخص غير كافي وسواء كان الرفض رومانسيًا في الأسرة الأسرة، فيمكن أن يكون له العديد من العواقب، بما في ذلك العاطفية والنفسية والشخصية.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب  

ويعرض مسلسل صيد العقارب على مدار شهر رمضان 2024 في الساعة 7.30 مساء على منصة واتش إت، حيث تتوالى الأحداث المثيرة والمشوقة في المسلسل.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة 2

“صيد العقارب” الحلقة 2 يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح.

“صيد العقارب” عمل فني ضخم من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما 2024 لمشاركة جموع المصريين شهر البهجة والفرحة.

اقرأ أيضا:

الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب|عايدة فهمي تلوم جاميكا بسبب شقيقته

ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسل "عتبات البهجة" و

 

مسلسل صيد العقارب صيد العقارب موعد عرض صيد العقارب موعد عرض مسلسل صيد العقارب موعد اعادة مسلسل صيد العقارب قصة مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب موعد عرض مسلسل غادة عبدالرازق مسلسل غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق قنوات عرض صيد العقارب قنوات عرض مسلسل صيد العقارب موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة الاولي من صيد العقارب صيد العقارب الحلقة الاولي صيد العقارب الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل صيد العقارب الحلقة الاولي من مسلسل صيد العقارب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال صيد العقارب لـ"غادة عبدالرازق "

دراما رمضان 2024| WATCH IT تطرح بوستر مجمع لأبطال "صيد العقارب"

دراما رمضان 2024| إطلالات مميزة لـ غادة عبدالرازق فى صيد العقارب (صور)

مسلسلات رمضان 2024| موعد عرض مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق

مسلسلات رمضان 2024.. غادة عبدالرازق تنتهى من تصوير 70% من "صيد العقارب"

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية غادة عبدالرازق فى "صيد العقارب"

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية مجدي بدر في صيد العقارب (خاص)

دراما رمضان 2024| "سيمون" تُنهي تصوير 50% من مشاهدها بـ"صيد العقارب"

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف سبب نقل بطولة الإمارات إلى مصر

مسلسل الحشاشين الحلقة 3.. حلقة ملحمية بها أسرار وخبايا عن الدعوة النزارية

مصدر بـ«التعليم»: تحديد أجزاء من المناهج للاطلاع بعد تبكير موعد الامتحانات

محمود الشحات أنور يهدي آيات من الذكر الحكيم لبرنامج "أبواب القرآن"

انتعاش قوى فى تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى مصر

"الكبير أوي" الحلقة الثالثة .. مربوحة حامل بالجزء الثامن من المسلسل الرمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل