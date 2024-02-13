دراما رمضان 2024| إطلالات مميزة لـ غادة عبدالرازق فى صيد العقارب (صور)

لها طلّتها المميزة التي تخطف الأنظار بمجرد ظهورها على شاشات التليفزيون، هكذا اعتاد الجمهور على رؤيتها بإطلالات مختلفة طوال الوقت، لذا من المقرر أن تظهر الفنانة غادة عبدالرازق بـ"لوك" جديد في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال دورها في مسلسل "صيد العقارب"، الذي تلعب بطولته هذا العام 2024، وتخوض به السباق الرمضاني المقبل.

في الفترة الأخيرة قررت الفنانة غادة عبدالرازق تغيير مظهرها وتظهر في مسلسل "صيد العقارب" بشعر قصير يتماشي مع الأحداث وشخصيتها التي ستجسدها ضمن العمل الفني، وهو الأمر الذي لفت أنظار المشاهدين.

إطلالات مميزة لغادة عبدالرازق فى "صيد العقارب"

وقررت الفنانة غادة عبدالرازق خصيصًا قص شعرها خلال الفترة الماضية ليتماشي مع الشخصية التي تقدمها وتظهر بها في العمل الفني "صيد العقارب"، الذي سيعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما رمضان 2024، على الرغم من حبها لشعرها الطويل، ولكن رغبة منها في أن تؤدي الشخصية على أكمل وجه فعلت هذا.

ومن خلال الصور التي حصل عليها "الدستور"، تظهر الفنانة غادة عبدالرازق أيضًا بـ"لوك" مختلف عن سابق أعمالها، حيث ستلعب الفنانة غادة عبدالرازق دور تاجرة عقارب، تستخلص السم من العقارب، لتبيعه، وتنتمي إلى عائلة كبيرة في صعيد مصر ولديهم شركات.

غادة عبدالرازق تاجرة عقارب فى رمضان

الفنانة غادة عبدالرازق تظهر في الأحداث بشخصية فتاة تتمرد على العادات والتقاليد، كما أنها تقرر الانتقام لشقيقها الذي يقتله أحد الأفراد من عائلة "الغول"، والذين تسببوا في أذية شقيقها، لتتحوّل شخصية "غادة" ضمن أحداث المسلسل وتحاول الانتقام بكل الطرق.

أبطال وصنّاع مسلسل "صيد العقارب"

جدير بالذكر أن مسلسل "صيد العقارب" من بطولة: النجمة غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ومجدى بدر، وسامية عاطف، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وعزوز عادل، ومنال سلامة، وصفاء جلال، ومى القاضي، وسيف الديربى، ومحمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة Phenomena.

النجمة غادة عبد الرازق

النجمة غادة عبد الرازق

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