الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| إطلالات مميزة لـ غادة عبدالرازق فى صيد العقارب (صور)

النجمة غادة عبدالرازق
النجمة غادة عبدالرازق

لها طلّتها المميزة التي تخطف الأنظار بمجرد ظهورها على شاشات التليفزيون، هكذا اعتاد الجمهور على رؤيتها بإطلالات مختلفة طوال الوقت، لذا من المقرر أن تظهر الفنانة غادة عبدالرازق بـ"لوك" جديد في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال دورها في مسلسل "صيد العقارب"، الذي تلعب بطولته هذا العام 2024، وتخوض به السباق الرمضاني المقبل.

في الفترة الأخيرة قررت الفنانة غادة عبدالرازق تغيير مظهرها وتظهر في مسلسل "صيد العقارب" بشعر قصير يتماشي مع الأحداث وشخصيتها التي ستجسدها ضمن العمل الفني، وهو الأمر الذي لفت أنظار المشاهدين.

إطلالات مميزة لغادة عبدالرازق فى "صيد العقارب"

وقررت الفنانة غادة عبدالرازق خصيصًا قص شعرها خلال الفترة الماضية ليتماشي مع الشخصية التي تقدمها وتظهر بها في العمل الفني "صيد العقارب"، الذي سيعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما رمضان 2024، على الرغم من حبها لشعرها الطويل، ولكن رغبة منها في أن تؤدي الشخصية على أكمل وجه فعلت هذا.

ومن خلال الصور التي حصل عليها "الدستور"، تظهر الفنانة غادة عبدالرازق أيضًا بـ"لوك" مختلف عن سابق أعمالها، حيث ستلعب الفنانة غادة عبدالرازق دور تاجرة عقارب، تستخلص السم من العقارب، لتبيعه، وتنتمي إلى عائلة كبيرة في صعيد مصر ولديهم شركات.

غادة عبدالرازق تاجرة عقارب فى رمضان

الفنانة غادة عبدالرازق تظهر في الأحداث بشخصية فتاة تتمرد على العادات والتقاليد، كما أنها تقرر الانتقام لشقيقها الذي يقتله أحد الأفراد من عائلة "الغول"، والذين تسببوا في أذية شقيقها، لتتحوّل شخصية "غادة" ضمن أحداث المسلسل وتحاول الانتقام بكل الطرق.

مسلسلات رمضان 2024.. الدستور تنشر الصور الأولى من "صيد العقارب"

دراما رمضان 2024 |غادة عبد الرازق تنتهي من 80% من تصوير مشاهدها بـ صيد العقارب

مؤلف الموسيقى التصويرية لـ«جودر» و«صيد العقارب»: «انتظروا ملحمتين»

«ملك الصعيد» راجع.. النجم أحمد ماهر بشكل مختلف فى صيد العقارب

مسلسلات رمضان 2024| موعد عرض مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق

أبطال وصنّاع مسلسل "صيد العقارب"

جدير بالذكر أن مسلسل "صيد العقارب" من بطولة: النجمة غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ومجدى بدر، وسامية عاطف، وميار الغيطى، وعماد صفوت، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وعزوز عادل، ومنال سلامة، وصفاء جلال، ومى القاضي، وسيف الديربى، ومحمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة Phenomena.

النجمة غادة عبد الرازق
النجمة غادة عبد الرازق
النجمة غادة عبد الرازق
النجمة غادة عبد الرازق
DSC_4311
DSC_4311
DSC_4407
DSC_4407
DSC_5283
DSC_5283
DSC_5703
DSC_5703
DSC_5897
DSC_5897
إطلالات مميزة لـ غادة عبد الرازق في صيد العقارب غادة عبد الرازق تاجرة عقارب في رمضان غادة عبد الرازق أبطال وصن اع مسلسل صيد العقارب صن اع مسلسل صيد العقارب مسلسل صيد العقارب صيد العقارب إطلالات مميزة لـ غادة عبد الرازق غادة عبد الرازق في صيد العقارب دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. الدستور تنشر الصور الأولى من "صيد العقارب"

دراما رمضان 2024 |غادة عبد الرازق تنتهي من 80% من تصوير مشاهدها بـ صيد العقارب

مؤلف الموسيقى التصويرية لـ«جودر» و«صيد العقارب»: «انتظروا ملحمتين»

«ملك الصعيد» راجع.. النجم أحمد ماهر بشكل مختلف فى صيد العقارب

تفاصيل مسلسلي "صيد العقارب" و"جودر" ببرنامج مساء DMC (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

بـ95 مليار دولار.. "الشيوخ الأمريكى" يقر قانونًا بحزمة مساعدات جديدة لـ3 دول

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

مشروع تركى ضخم فى الطريق إلى مصر.. و"التجارة الحرة" كلمة السر

الصحف التركية.. زيارة أردوغان للقاهرة ستركز على تطوير علاقات القاهرة وأنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟