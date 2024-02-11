تفاصيل مسلسلي "صيد العقارب" و"جودر" ببرنامج مساء DMC (فيديو)

كشف الإعلامي أسامة كمال تفاصيل مسلسل “صيد العقارب” للنجمة غادة عبد الرازق، ومسلسل “جودر” للفنان ياسر جلال والمقرر عرضهم ضمن موسم دراما رمضان 2024 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قال كمال، في برنامجه مساء دي ام سي المذاع عبر قناة DMC الفضائية إن مسلسل “جودر” بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وأحمد بدير وأيتن ووفاء عامر وياسمين رئيس ووليد فواز وياسر الطوبجي وعليا صبحي وعايدة رياض وجيهان الشماشيرجي ومحمود البزاوي، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري.

وأضاف أن المسلسل تدور قصته في اطار اجتماعي تارخي خلال عائلة شهرزاد وشهريار بشكل جديد لم يتم تقديمه من قبل من خلال معالجة وسرد مميزة.

وكشف عن تفاصيل مسلسل “صيد العقارب” وقال انه بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر، وأحمد جمال سعيد ومنال سلامة وميار الغيطي وصفاء جلال، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وتابع أن مسلسل صيد العقارب تدور قصته حول عايدة عايدة الأبنة لحسن ضرغام التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد قتل أخوها على يد الأخ الغير شقيق لزوجها.