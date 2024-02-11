الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024: القصة الكاملة لمسلسل "بدون سابق إنذار" لـ آسر ياسين

آسر ياسين
آسر ياسين

يشارك آسر ياسين في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل يحمل أسم “بدون سابق إنذار” المقرر عرضه على إحد شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك.

ويواصل آسر وصناع مسلسل “بدون سابق إنذار" تصوير مشاهد وأحداث العمل على قدم وساق للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان المبارك بقيادة المخرج هاني خليفة.

القصة الكاملة لمسلسل آسر ياسين "بدون سابق إنذار"

“بدون سابق إنذار” تدور قصته حول مروان الألفي الذي يجسده النجم آسر ياسين، وهو مهندس يبلغ من العمر 34 عام، وحول ليلى التي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد وهي بالغة من العمر 28 عام وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطران مجدى وليلى ان تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الاحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر السادس.

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ويذهب الثنائى إلى طبيب لاجراء بعض الفحوصات له لتؤكد لهما النتائج اصابته بسرطان الدم يقررا فورا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق انسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل اكثر فأكثر.

والمسلسل يشارك في بطولته بجانب آسر ياسين وعائشة بن أحمد كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة جهاد حسام، والفنان أحمد على ماهر، والفنانة نهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة إخراج هاني خليفة إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدون سابق إنذار مكون من 15 حلقة فقط، ولم يستقر صنّاعه على عرضه في الجزء الأول من شهر رمضان أو الثاني.

آسر ياسين النجم آسر ياسين دراما رمضان بدون سابق إنذار المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل “بدون سابق إنذار

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