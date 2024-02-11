الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. القصة الكاملة لمسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضى

أحمد العوضي مسلسل
أحمد العوضي مسلسل حق عرب

ينافس أحمد العوضي بقوة في موسم دراما رمضان 2024، وذلك بأولى بطولاته المطلقة في الموسم الرمضاني بمسلسل "حق عرب" المقرر عرضه عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان.

القصة الكاملة لمسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تدور أحداثه في اطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى "عبد ربه"  وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وفى أحد الأيام يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر "عزت السويركى"، الذي يجسد دوره النجم أحمد العوضي وهو رجل شريف، وأقرب الأشخاص إلى عبد ربه، وتتوالى الأحداث في إطار ملء بالإثارة والتشويق.

وكشفت منصة watch it الرقمية عن البوستر المبدئي لمسلسل "حق عرب"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي.

وظهر العوضي خلال البوستر بشخصيته التي يظهر بها ضمن أحداث العمل، وتدور في إطار اجتماعي شعبي.

"حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

حق عرب مسلسل “حق عرب” أحمد العوضي watch it watch i الفنان أحمد العوضي

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