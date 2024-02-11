الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"100 سنة غنا".. تفاصيل حفل علي الحجار في الأوبرا الأربعاء

علي الحجار
علي الحجار

تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة د.خالد داغر، بالتعاون مع الفنان علي الحجار أولى فعاليات المشروع الفنى 100 سنة غنا فى الثامنة من مساء الأربعاء المقبل على المسرح الكبير تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بمناسبة عيد الحب. 

التفاصيل الكاملة لحفل علي الحجار "100 سنة غنا"

وأعلنت الأوبرا نفاد تذاكر الحفل، ما يؤكد تطور الوعى الفني للمجتمع والرغبة فى الاطلاع على نوادر التراث الموسيقي والغنائي المصري والعربي الذى يعد أحد مفردات الهوية المصرية.

يضم أول عروض 100 سنة غنا مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها كان أجمل يوم، خايف أقول، يا ورد مين يشتريك، عاشق الروح، يا مسافر وحدك وغيرها إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة فى شكل غنائى درامى استعراضى من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم ويشارك خلاله ضيف الشرف محمد الحلو، ميدو عادل ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحى، أسماء كمال بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر وتصميم الاستعراضات رجوى حامد ، الديكور محمد الغرباوى والاضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم.

ويعتمد مشروع "100 سنة غنا" على مجموعة من العروض الموسيقية على أن تشمل تمثيلًا لأعمال المبدعين من الملحنين المصريين منذ محمد عثمان وعبده الحامولي في بداية القرن الماضي وصولا إلى الملحنين المعاصرين، وليس بالضرورة أن تعتمد التسلسل الزمنى لهذه الأعمال، بل من الممكن أن يحتوي كل حفل على اختيارات من مراحل زمنية مختلفة لاعتبارات تسويقية ولتشجيع الشباب على متابعة واقتناء هذه الأعمال.

نيفين الكيلاني عيد الحب علي الحجار النجم علي الحجار 100 سنة غنا الأوبرا

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