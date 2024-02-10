دراما رمضان 2024.. عصام السقا على بوستر منفرد لمسلسل "صدفة"

كشفت منصة watch it الرقمية عن شخصية الفنان عصام السقا والذي يشارك ضمن أبطال المسلسل “صدفة” للنجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه ضمن مارثون مسلسلات دراما رمضان 2024.

ويجسد السقا خلال أحداث مسلسل “صدفة” شخصية مهندس يدخل في كثير من الخلافات مع أسرته بسبب الميراث، في إطار من الدراما الاجتماعية.

ومن المقرر عرض مسلسل "صدفة" عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

القائمة الكاملة لابطال مسلسل صدفة

واستقر صناع مسلسل “صدفة” على القائمة الكاملة لأبطال العمل، بجانب ريهام حجاج وهم: خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة "فانتدج" حيث انطلق التصوير في الديكور الأساسى للعمل، على أن يتم التنقل بين أماكن التصوير المختلفة الفترة المقبلة.

يعكف السيناريست والكاتب أيمن سلامة على الانتهاء من كتابة حلقات العمل بالتزامن مع تصوير الحلقات الأولى التى تم الانتهاء من التحضير لها، حيث انتهى من كتابة نصف الحلقات حتى الآن.

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا معًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.