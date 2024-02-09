دراما رمضان 2024.. WATCH IT تطرح البرومو التشويقى الأول لـ"الكبير أوى 8" (فيديو)

طرحت منصة "WATCH IT" البرومو التشويقي الأول لمسلسل "الكبير أوي 8"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهر في البرومو الدعائي الأول لمسلسل "الكبير أوي 8"، النجم أحمد مكي بشخصية "الكبير أوي" وشخصية "حزلقوم" وشخصية "جوني"، كما ظهر الفنان بيومي فؤاد بشخصية "الدكتور ربيع".

كما طرحت منصة "watch it" بوسترات لشخصيات أحمد مكي في مسلسل "الكبير أوي" الموسم الثامن، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

وكان قد عُرض العام الماضي الجزء السابع من مسلسل "الكبير"، ودارت أحداثه بعد عام من زواج الكبير أوي ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بينهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.