الليلة.. عازفة الفيولا رشا يحيى تحيى حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا بالقاهرة

تحيي مساء اليوم الجمعة عازفة الفيولا رشا يحيى حفلا موسيقيا على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويحمل حفل عازفة الفيولا رشا يحيى عنوان "بين الشرق والغرب" ويحل عدد من العازفين ضيوفا على الحفل وهم كل من عازفه التشيللو أماني غنيم (تشيللو)، وعازفان الفيولينة مازن علام ومصطفى إبراهيم، وعازف فيولا عبد الرحمن الورداني، وعازف البيانو إيزابيلا بيرازو، وعازف المزمار سيد الحسيني، وعازف الربابة محسن الشيمي، وأميرة أحمد، يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية الشهيرة لكبار المؤلفين إلى جانب عدد من الأعمال التي تحمل طابع الجنوب المصري وتم توظيفها في أعمال درامية جماهيرية.

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل للجمهور عبر موقع تذكرتي الإلكتروني وجاء سعر التذاكر على فئة واحدة بمبلغ 160 جنيها مصريا.

ووضعت دار الأوبرا عدد من التعليمات والشروط للجمهور لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

لا يوجد استرجاع أو استبدال للتذاكر.

جدير بالذكر أن عازفة الفيولا رشا يحيى تخرجت فى المعهد العالى للكونسرفتوار عام 2001 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام -شعبة صحافة- من جامعة عين شمس عام 2006، نالت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من أكاديمية الفنون عام 2013 وزمالة كلية الدفاع الوطني عام 2016، نالت على جوائز وشهادات تقدير متعددة، حصلت على الكثير من الدورات والبرامج التدريبية، طافت دولا عربية وأجنبية فى جولات فنية ناجحة.

وتعمل حاليا أستاذ دکتور بأكاديمية الفنون وأستاذ دكتور بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، رائدة الفيولا في العديد من فرق الأوركسترا ومساعد رائد الفيولا باوركسترا القاهره السيمفوني منذ عام 2004 وحتى عام 2015، عضو المجموعة الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة منذ تأسيسها عام 2009 وحتى الآن.