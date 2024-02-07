الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. جلسات عمل مكثفة لياسمين صبرى وصناع مسلسل "رحيل"

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

تواصل النجمة ياسمين صبري في الوقت الحالي تحضيرات مسلسلها التلفزيوني الجديد “رحيل”، والمقرر أن تنافس به ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تفاصيل مسلسل ياسمين صبري الجديد “رحيل”

وتعقد ياسمين صبري في الوقت الحالي عدد من جلسات العمل رفقة صناع مسلسل “رحيل” من أجل الوقوف على الخطوط العريضة للعمل وتفاصيل شخصيتها ضمن أحداث المسلسل.

ويعمل المخرج إبراهيم فخر حاليا على الانتهاء من معاينة أماكن تصوير مسلسل “رحيل” والمقرر أن تشهد أحداثه داخل مدينة الإسكندرية وعدة مناطق متفرقة بالقاهرة، بالإضافة إلى الاستقرار على باقي أبطال العمل المقرر مشاركتهم بجانب النجمة ياسمين صبري؛ استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

التعاون الثالث مع المؤلف محمد عبد المعطي

ويشهد مسلسل “رحيل” التعاون الثالث بين النجمة ياسمين صبري والمؤلف محمد عبد المعطى بعد أن تعاونا من قبل فى عملين هما مسلسل "حكايتى" ومسلسل "الأسطورة" مع النجم محمد رمضان.

 

قصة وأحداث مسلسل رحيل

مسلسل “رحيل" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتجسد ياسمين صبري خلال أحداث العمل شخصية فتاة تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة التي تعيش في أحد الأحياء الشعبية وتواجه العديد من المواقف في إطار من الدراما والتشويق.

 

أحدث أعمال ياسمين صبري الفنية

ويعرض لياسمين صبرى حاليا فيلم أبونسب بطولة النجم محمد إمام فى دور العرض، ويجمع  فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

 

آخر أعمال ياسمين صبري التلفزيونية

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري التلفزيونية مسلسل  “فرصة تانية” والذي عرض في موسم دراما رمضان 2020 وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغنى، سارة الشامى، محمد أبوداود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

ياسمين صبرى دراما رمضان 2024 رحيل مسلسل “رحيل” فرصة تانية ابو نسب

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