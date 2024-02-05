الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل بين السطور والقنوات الناقلة

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

حقق مسلسل بين السطور ردود فعل قوية بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته الأيام الماضية والذي يخوض بطولته كل من النجمة صبا مبارك، والمطرب أحمد فهمي.

مسلسل بين السطور شهدت حلقاته الأولى والذي يتضمن 30 حلقة مفاجاءت كبيرة في الأحداث وتوتر كبير في العلاقات بين أبطال المسلسل والذي تدور أحداثه في اطار من الدراما الاجتماعية والإثارة.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور والقنوات الناقلة

ويرصد الدستور في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل بين السطور والقنوات الناقلة:

ويعرض مسلسل بين السطور عبر قناة ON العامة، وON DRAMA في أيام من الأحد إلى الخميس على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. وذلك في التوقيتات التالية:

قناة ON العامة

  • البث الأول في تمام الساعة 8 مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 12.30 ظهر اليوم التالي.

تردد قناة ON العامة

  • القمر الاصطناعي: نايل سات.
  • تردد: 11862.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ON DRAMA

  • البث الأول في تمام الساعة 10 مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 10 صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة 5 مساء.

تردد قناة ON DRAMA

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11861.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

المخرج وائل فرج عن مسلسل بين السطور: بنينا ديكور قناة يحاكي الواقع

أبطال مسلسل بين السطور 

ويشارك في مسلسل بين السطور والمأخوذ من نسخة كورية عدد كبير من نجوم الفن وتأتي القائمة كالتالي:

  • المطرب أحمد فهمي
  • النجمة صبا مبارك
  • الفنان محمد علاء
  • الفنان وليد فواز
  • الفنان باسل الزارو
  • الفنانة سلمى أبو ضيف
  • الفنانة دنيا المصريا
  • الفنانة ناردين فرج
  • الفنان علي الطيب
  • معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني
  • تطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج
بين السطور مسلسل “بين السطور” صبا مبارك أحمد فهمي مواعيد عرض مسلسل بين السطور مسلسل بين السطور

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