الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المخرج وائل فرج عن مسلسل بين السطور: بنينا ديكور قناة يحاكي الواقع

وائل فرج
وائل فرج

حل المخرج وائل فرج مخرج مسلسل بين السطور الذي  يعرض حاليا على أون ضيفا على برنامج لمن يهمه الفن تقديم أميرة نور على نغم اف ام إحدى إذاعات «راديو النيل» التابعة للشرطة المتحدة للخدمات الإعلامية وأدلى بعدد من التصريحات حول مشواره الفني حيث قال، “:قصتي ابتدت من الطفولة ودخلت التلفزيون مع والدي واتفرجت على الفوازير في البلاتوهات وابهرني الواقعية والتفاصيل الحقيقية المصنوعة”.

مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك

وأضاف، اشتغلت مساعد مخرج من سن ١٥ سنة وكان حلمي ادخل معهد سينما قسم اخراج ولكن دخلت قسم المونتاج عشان اكون مخرج شاطر بنصيحة اللي حوليا وحبيبت المونتاج وابدعت فيه".

أحداث مسلسل بين السطور الحلقة 7.. هل يكشف حاتم سر هند سالم؟

وتابع وائل فرج، “مسلسل بين السطور اتعمل في سنة ونص واخد وقت كافي في الكتابة والتحضير وتسكين الشخصيات ودا اللي خلى التصوير يتعمل في وقته المطلوب لانه اتبذل في جهد ووقت صح ومن اهم العوالم في بين السطور اللي كانت في المسلسل هو عالم البرامج والاعلام وحطينا نقط مهمه لشخصيات المسلسل واستعنت بالمستشاره الاعلامية رحاب هاني ومسؤوليتها كتابة محتوى المذيعة بلسان الشخصية هند سالم وكان في اهتمام كبير جدا بإنه تكون تفاصيل العوالم كلها مظبوطة في المسلسل”.

وتابع، “احنا بنينا قناة وكنترول روم وديكورات البرامج ومكاتب التحرير وتفاصيل الكروهات الموجوده واستعنا بمهندسين عشان نعمل بنية تحتية لقناة حقيقية للمسلسل ومن اصعب المشاهد اللي مريت بيها هو مشهد ختام الحلقة الخامسة وهو اعتراف محمد علاء لصبا مبارك وبوجه كل التحية لمحمد وصبا”.

وأكد، “ترشحيات كل الممثلين واحدة وماتغيروش وحبيت صبا كممثلة وحفزني وجودها جدا وشدتني فكرة مسلسل حدث بالفعل وكانت طريقة تناول الفكرة انسانية جدا وفكرة التنمر وتأثيرها على صحة الانسان بالتراكم وكان عندي معلومات بسيطة عن مرض البوليميا وكنت حابب انها توصل لكل الناس بعد ما درست اكتر عن المرض”.

مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك صبا مبارك بين السطور مسلسل بين السطور المخرج وائل فرج

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