القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2024.. "المتحدة" تقدم وجبة متنوعة الألوان

أعدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة برامجية مميزة للشهر الرمضاني الكريم، وخلال التقرير التالي نرصد القائمة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2024 وأبرز تفاصيل الأعمال المختلفة وقوائم الأبطال والصناع.

مسلسلات رمضان 2024 القائمة الكاملة

تشهد مسلسلات رمضان 2024 تنوعا مميزا حيث يتواجد اللون الكوميدي والاجتماعي والأكشن والتاريخي والأعمال الوطنية وغيرها من الأعمال بشكل مميز

الحشاشين أضخم عمل عربي صور في 3 قارات

يعد مسلسل «الحشاشين» بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز وعدد من النجوم من أضخم مسلسلات رمضان 2024 هذا العام ويبذل طاقم العمل مجهودا كبيرا للانتهاء من تصوير المسلسل الجديد الذي يعد العمل الأضخم في الوطن العربي هذا العام وتقدمه المتحدة لجمهورها في مفاجأة جديدة من مفاجآتها المستمرة.

يشارك في بطولة مسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبد العزيز، كلا من فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى والمتحدة.

مسلسل الكبير أوي 8 كوميديا مميزة

واقترب النجم أحمد مكي من الانتهاء من تصوير الجزء الأكبر من حلقات الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي الذي يراهن عليه ضمن مسلسلات رمضان 2024 من خلال عدد كبير من الأفكار الكوميدية الراقية التي يقدمها لجمهور هذا العام.

ويصور مكي المسلسل بين مدينة الإنتاج الإعلامي والديكور الرئيسي ومن المتوقع أن يكون أول الأعمال الرمضانية الضخمة التي تنتهي من التصوير ومن المقرر أن يضم العمل بالإضافة إلى نجوم العمل الرئيسيين أحمد مكي ورحمة أحمد بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل وحسين حجاج ومصطفى غريب عددا من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل ومحمد ثروت.

النجم أحمد مكي والمخرج الكبير أحمد الجندي يشرفان هذا العام على كتابة العمل الجديد حيث عقد الثنائي جلسات عمل مطولة مع فريق الكتابة وتم اختيار أفكار مبتكرة ومميزة من أجل العودة بعمل قوي هذا العام.

أحمد العوضي يقدم أكشن حق عرب خلال ساعات

عاد الفنان أحمد العوضي خلال الأيام الماضية لاستكمال تصوير مسلسل "حق عرب" الذي يعرض هذا العام وهو من الأعمال الضخمة والتي تمزج بين الأكشن والدراما الاجتماعية المميزة، وعاد العوضي بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي أصيب بها خلال الأيام الماضية.

يشارك مع العوضي في مسلسله رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية والمسلسل من بطولة محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مليحة يدعم القضية الفلسطينية

وضمن مسلسلات رمضان 2024.. بدأ المخرج الكبير عمرو عرفة خلال الأسبوع الماضي تصوير أحدث مسلسلات الشركة المتحدة وشركة DS+ باسم "مليحة" وهو عمل مكون من 15 حلقة وهذه المرة يقدم العمل الوطني بشكل مختلف من خلال عمل داعم للقضية الفلسطينية حيث يقدم الكثير من الكواليس والأسرار حول عمليات التهجير التي قامت بها العصابات الصهيونية منذ زمن بعيد.

المسلسل الجيدد بطولة الفنانة الكبيرة ماجدة زكي والفنانة الكبيرة ميرفت أمين ومحمد دياب وأشرف زكي وحنان سليمان وعدد من النجوم العرض.

عودة الفخراني بكواليس كلها بهجة وأعياد ميلاد

انتهى الفنان الكبير يحيى الفخراني من تصوير أسبوعين من مسلسل «عتبات البهجة» بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني الذي يعود للدراما التليفزيونية من جديد بعد غياب 3 سنوات من خلال مسلسل اجتماعي كوميدي باسم «عتبات البهجة» مكون من 15 حلقة للمرة الأولى من بطولة يحيى الفخراني.

"عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

المتحدة تقدم الشباب الموهوب في "مسار إجباري"

انتهى صناع مسلسل "مسار إجباري" من تصوير 3 اسابيع بعد الاحتفال بانطلاق التصوير بحضور قالب كعك كبير مكتوب عليه اسم العمل والشركة المتحدة، والعمل مكون من 15 حلقة وتأليف ورشة كتابة، من إخراج نادين خان.

ويأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة لمنح الشباب فرصة للظهور وخاصة الشباب الموهوب، والعمل من بطولة عصام عمر وأحمد داش وعدد كبير من الشباب والنجوم الكبار منهم الفنانة صابرين.

ألف ليلة وليلة يقدم ياسر جلال بشكل جديد

أعدت الشركة المتحدة خطة مميزة للتواجد خلال الموسم الرمضاني القادم بأعمال ضخمة ومميزة تحدث نقلة نوعية في الإنتاج الدرامي التليفزيوني نرصد خلال تقرير عن مسلسلات رمضان 2024، ومن بين تلك الأعمال مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال وعدد كبير من النجوم والعمل يقدم الفنان ياسر جلال بشكل مختلف.

"ألف ليلة وليلة"تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركتى ميديا هب "سعدى _جوهر" وأروما استديوز وهو من تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور ووليد فواز، سامي وكان النجم ياسر جلال ظهر خلال الأيام الماضية باللوك الجديد الذي سيظهر به في المسلسل خلال الشهر الرمضاني القادم.

غادة عبد الرازق تعود بقوة في صد العقارب

وانتهت النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق من تصوير جزء كبير من مسلسلها الجديد "صيد العقارب" المقرر عرضه من 15 حلقة خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم ومن المقرر أن يكون المسلسل الجديد من أهم أعمال الموسم الجديد وتقدمه بشكل مختلف تعيد من خلاله الدراما الاجتماعية المميزة التي تقدم قضايا وعلاقات اجتماعية متشابكة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، وكانت غادة كشفت فى تصريحات تلفزيونية سابقة عن ملامح مسلسل " صيد العقارب"، الذي تشارك به فى رمضان المقبل على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث قالت إن المسلسل يشبه المستحيل وأضافت: "دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى".

كوميديا فراولة لنيللي كريم في رمضان

ولم تنس المتحدة باقة الكوميدية خلال الموسم الدرامي الرمضاني فتقدم الشركة مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم حيث تعود للكوميديا من جديد بعد نجاحها قبل 3 أعوام في "بـ 100 وش" وهذا العام تقدم مسلسل باسم فراولة، والمسلسل الجديد ويشارك في بطولة المسلسل شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

أكرم حسني يقدم الكوميديا في بابا جه

يصور النجم أكرم حسني حاليا مسلسله "بابا جه" للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي، يناقش قضايا الآباء والأبناء بمنظور مختلف، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي، وبطولة أكرم حسني وسما إبراهيم ونسرين.

روجينا في سر إلهي

انتهت النجمة روجينا من تصوير أسبوع من مسلسلها الجديد "سر إلهي" تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز حيث يعد التعاون الأول بين روجينا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الموسم الرمضاني، والمسلسل الجديد بقدم عددا من القضايا الاجتماعية بشكل مختلف.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

إعادة الكلاسيكيات بشكل مميز في "إمبراطورية ميم"

وبعد النجاح الضخم الذي حققه طاقم مسلسل "راجعين يا هوى" قبل عامين عاد النجم الكبير خالد النبوي لتقديم عمل مميز مع المخرج محمد سلامة والمؤلف محمد سليمان عبد المالك لتقديم مسلسل "إمبراطورية ميم" بصحبة عدد من النجوم في عمل درامي يعرض خلال رمضان القادم وانتهى طاقم العمل من جزء جيد من العمل على مدار الأيام الماضية.

ويضم مسلسل إمبراطورية ميم أكثر من 25 نجمًا ونجمة، لكل منهم خط درامي اساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة، خاصة أن العمل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا.

أمير كرارة يغير جلده في بيت الرفاعي

واختار النجمة امير كرارة هذا العام سيناريو مختلف للعودة به للموسم الرمضاني من جديد من خلال مسلسل يحمل دراما شعبية اجتماعية وعدد من مشاهد الأكشن في عمل جديد يعد تغييرا لجلده في الدراما التليفزيونية.

مدينة الانتاج الاعلامي بالحي الشعبي، ومنطقة نزلة السمان، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال الذي سبق وتعانا معا في مسلسل “ العائدون”، والمسلسل يشارك في بطولته ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

مصطفى شعبان في دراما شعبية مميزة في "المعلم"

وقارب النجم مصطفى شعبان على الانتهاء من معظم حلقات مسلسله الرمضاني الجديد "المعلم" الذي صوره على مدار الشهرين الماضيين في عدد من الديكورات بالسادس من أكتوبر والهرم بالإضافة للتصوير بميناء السخنة وعدة مناطق ساحلية رفقة طاقم العمل حيث وضع المخرج مرقس عادل خريطة للانتهاء من التصوير تماما بحلول شهر رمضان الكريم.

و"المعلم" هي تجربة اجتماعية ممزوجة بالأكشن والقضايا التي تهم الشارع المصري من خلال علاقات اجتماعية مترابطة والمسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم.

صدفة يقدم ريهام حجاج في بطولة جديدة

وتقدم الشركة المتحدة النجمة ريهام حجاج خلال رمضان القادم عبر مسلسل "صدفة بمشاركة عدد كبير من النجوم وتقدم دراما اجتماعية مختلفة ويشارك في العمل كلا من خالد الصاوي، وفراس سعيد، وسلوى خطاب، ونور إيهاب، وعصام السقا، وعبير منير، ورحاب الجمل، وتامر يسري.

آسر ياسين يقدم بدون سابق إنذار

يقدم آسر ياسين مسلسلا مميزا يضم في جوانبه ردودا على تساؤلات اجتماعية مختلفة من خلال أزمة داخل الأسرة تعكر صفو الأسرة بالكامل فكيف يتعامل الزوج مع أزمته مع زوجته وابنه والمسلسل يقدم باسم "بدون سابق إنذار".

المسلسل الجديد بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد وجار اختيار باقي عناصر العمل الجديد ومن المتوقع أن يكون من المسلسلات التي ستجذب انتباه الجمهور خلال رمضان القادم.

ياسمين صبري تعود برحيل

تبدأ الفنان ياسمين صبري تصوير مسلسلها الجيدد "رحيل" خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن تعاقد على عمل جديد من 15 حلقة لتعود من جديد للمشاركة في رمضان بعد 3 سنوات من الغياب والعمل الجديد يقدمها في دور الفتاة الشعبية بشكل مختلف، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج إبراهيم فخر.

WATCH IT تقدم لجمهورها لحظة غضب

بدأ المنتج طارق الجنايني بالتعاون مع منصة واتش إت تصوير مسلسل جديد للموسم الرمضاني باسم "لحظة غضب" على المنصة التي أصبح لها جمهور كبير في مصر والمنطقة ويأتي التعاون بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في مسلسل "حالة خاصة".

ومن المقرر أن يقدم المسلسل الجديد تجربة اجتماعية مليئة بالإثارة والتشويق وهو من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، والمسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض على منصة watch it.