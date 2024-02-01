الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحريفة" يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا ويقترب من 40 مليون جنيه

الحريفة
الحريفة

واصل فيلم "الحريفة" بطولة الفنان الشاب نور خالد النبوي وعدد كبير من الشباب تحقيق إيرادات قياسية جديدة وأصبح على بُعد خطوات من تصدر موسم رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي بالكامل.

إيرادات فيلم "الحريفة"

وحقق فيلم "الحريفة" حتى صباح اليوم الخميس إيرادات بقيمة 38 مليون جنيه و300 ألف ليبتعد عن كل المنافسين بعد احتفاظه بصدارة الإيراد اليومي منذ إطلاقه بدور العرض قبل ما يقرب من 3 أسابيع ونصف الأسبوع.

قصة الفيلم

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام ميدو.

"الحريفة" في الصدارة.. 33.6 مليون جنيه إجمالي إيرادات أفلام دور العرض خلال أسبوع

404 في المركز الثاني

وجاءت النجمة منى زكي في المركز الثاني بفيلمها الجديد "رحلة 404" حيث حقق إيرادات كلية حتى صباح اليوم وصلت 7 ملايين جنيه و300 ألف وشاركها البطولة محمد ممدوح وعدد من النجوم.

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، استضافت النجمة منى زكي وفريق عمل فيلم "رحلة 404" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وشاركت منى زكي مع المشاهدين قصة الفيلم وكيف تم إنجازه بعد سنوات من التأجيل والصعوبات.

وقالت منى زكي إن الفيلم يحمل فلسفة مختلفة ومميزة، وإنها وقعت في حب السيناريو منذ أن قدمه لها المخرج هاني خليفة في عام 2013، وإنها أثنت على موهبة المؤلف محمد رجاء الذي كان جديدًا في ذلك الوقت، وأضافت أنها حملت في ابنها الوسطاني بعد قبولها الفيلم، ما أدى إلى تعطيل المشروع فترة.

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