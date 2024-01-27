السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات الأفلام أمس الجمعة.. "الحريفة" في الصدارة و"رحلة 404" ثانيًا

الحريفة
الحريفة

واصل فيلم «الحريفة» بطولة الفنان الشاب نور النبوي وعدد كبي من النجوم السيطرة على إيرادات شباك التذاكر المصري للأسبوع الثالث على التوالي، وتحقيق مفاجأة في الترتيب اليومي لموسم إجازة منتصف العام الدراسي.

إيرادات فيلم الحريفة

جمع فيلم الحريفة أمس الجمعة إيرادات مميزة للغاية وصلت إلى 3.005.526 جنيه؛ لتصل كل الإيرادات اليومية للفيلم حتى صباح اليوم إلى 29 مليونًا و700 ألف جينه.

"الحريفة" يتجاوز 26 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 3 أسابيع عرض

فيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو. 

وجاءت النجمة منى زكي في المرتبة الثانية بفيلمها الجديد «رحلة 404»، الذي أطلق بدور العرض المصرية الأربعاء الماضي، حيث حققت أمس الجمعة إيرادات بقيمة 1.532.100؛ لتصل كل إيرادات الفيلم في مصر على مدار 3 أيام من لاتواجد بالسينيمات إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه، لتقع في المركز الثاني خلفا لفيلم الحريفة.

يدور الفيلم حول غادة، تقوم بدورها منى زكي، التي تقرر القيام برحلة الحج إلى مكة في محاولة للتطهر من ماضيها السيئ، لكن قبل سفرها بأيام تضطر لخوض رحلة في عالمها القديم لتمر بكل الكوارث التي دفعت بها لهذا الطريق من البداية. ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم محمد فراج، ومحمد ممدوح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي. والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

إيرادات فيلم الحريفة فيلم الحريفة الحريفة إيرادات الفنان الشاب نور النبوي نور النبوي

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