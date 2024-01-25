الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكى تتقدم على أحمد الفيشاوى فى شباك التذاكر بـ300 ألف جنيه

رحلة 404
رحلة 404

استقبلت دور العرض المصرية أفلامًا جديدة في موسم إجازة منتصف العام الدراسي صباح أمس الأربعاء، منها فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي، و"عادل مش عادل" لأحمد الفيشاوي.

إيرادات فيلم رحلة 404

وخلال اليوم الأول للفيلم الجديد "رحلة 404" بطولة منى زكي استطاعت أن تحقق، أمس الأربعاء، 416،600 جنيه في أول أيام العرض.

رسالة شكر من منى زكى لصناع فيلمها الجديد "رحلة 404"

تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي  قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لا بد أن تلوثها مرة أخرى؟.

فيلم "رحلة 404" بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف منهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، وجيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة. 

إيرادات فيلم عادل مش عادل

وحقق أحمد الفيشاوى، أمس الأربعاء، بفيلمه الجديد "عادل مش عادل" في أول أيام عرضه إيرادات بقيمة 91،831 جنيه، وهي إيرادات مرضية في اليوم الأول.

"عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك"، والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

إيرادات فيلم عادل مش عادل إيرادات فيلم رحلة 404 فيلم رحلة 404 رحلة 404 شباك التذاكر المصري

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