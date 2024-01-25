الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«الحشاشين».. الجمهور فى انتظار أضخم الأعمال الرمضانية المنتظرة

الحشاشين
الحشاشين

شهر ونصف وينطلق الموسم الدرامي الأقوى من خلال موسم دراما رمضان، حيث تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم وجبة درامية مميزة لجمهورها خلال الموسم المنتظر من خلال عدد من الأعمال التي تضم كل الألوان الدرامية ومنها المسلسل الضخم «الحشاشين» الذي يلعب دور البطولة فيه كريم عبدالعزيز وعدد كبير من الفنانين.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز

ومن المنتظر أن يرى الجمهور لوحة فنية لعمل درامي يضم عددًا كبيرًا من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، إضافة إلى المشاهد الجمالية المميزة لعمل درامي صور جزء كبير منه خارج مصر في مواقع تصوير اختارها المخرج بيتر ميمي بشكل مميز وبعناية فائقة.

وانتهى كريم وطاقم عمل مسلسله الحشاشين من تصوير جزء كبير من المسلسل الجديد، على أن ينتهي فريق العمل من التصوير بحلول شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن يضم المسلسل تجارب مختلفة للجرافيك، بالإضافة إلى المشاهد المصورة.

قائمة أبطال مسلسل الحشاشين

"الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة. 

قصة مسلسل الحشاشين

تدور الأحداث حول حسن الصباح زعيم الحشاشين الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدرالدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا وتتوالى الأحداث.

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