"الحريفة" يتجاوز 26 مليون جنيه في شباك التذاكر خلال 3 أسابيع عرض

واصل فيلم «الحريفة» بطولة نور النبوي، وعدد كبير من الشباب تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر بعد مرور 3 أسابيع من عرضه في موسم رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي.

إيرادات فيلم الحريفة

واستطاع الفيلم أمس الخميس، تحقيق إيرادات وصلت إلى 3.091.846 جنيهًا، لتصل الإيرادات الكلية للفيلم حتى صباح اليوم إلى 26 مليونًا و600 ألف جنيه.

فيلم "الحريفة" من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو.

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.